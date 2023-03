La crónica | El Villarreal femenino, sin opción en el campo del Barcelona (5-0)

El Villarreal partía como víctima ante un Barcelona que hoy por hoy es inalcanzable para ningún equipo de la liga española, los números hablan bien a las claras. El Submarino, pese a ello, compitió hasta bien entrada la segunda parte, pero la salida de Graham Hansen, con tres goles en 20m minutos, revolucionó un partido de dominio culé.

Pese al marcador final, el Submarino dificultó al fluidez del juego azulgrana, que no terminó de sentirse cómodo durante el primer cuarto de hora de juego. Las groguetes se plantaron en el Johan Cruyff con una defensa de cinco jugadoras, formada por Nerea, Soldevila, Lara Mata, Miguélez y Albeta, el equipo de Sara Monforte trató de mantener muy juntas sus líneas para achicar espacios y obstaculizar las líneas de pase del rival. Pero en el minuto 21 Salma se fue por su banda y colocó un centro que rechazó Miguélez pero Pina recogió el cuero para asistir con la cabeza a Oshoala, que marcó el primero. Casi sin dar tiempo a la reacción, Aitana pudo anotar el 2-0, pero la meta Carbonell salvó al Villarreal. No lo anotó Aitana pero sí que asistió a Salma en el segundo tras una buena acción individual de la ex del Villarreal en el minuto 37.

En el segundo tiempo la tónica imperante no varió, el Barça tuvo el control del partido y con ello también las ocasiones suficientes para sentenciar, pero Carbonell le negó el gol dos veces a Salma Paralluelo y otra a Claudia Pina. La arquera amarilla mantenía con vida a las groguetes aunque la insistencia culé tuvo, al fin, su premio con el golazo de Graham Hansen, que completó una jugada individual de kilates al marcharse de varias contrarias, tirar una pared, y regatear a Carmen Carbonell para marcar el 3-0 a puerta vacía.

Con todo el pescado vendido Hansen marcó dos goles más, el primero de ellos al culminar una juga coral y el segundo en una brillantes acción en solitario.