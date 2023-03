Morales se sincera sobre su situación en el Villarreal

Sin hacer ruido, trabajando mucho y siempre sumando para la causa, así José Luis Morales se ha ganado la titularidad, la confianza de su entrenador, Quique Setién, y de todos el entorno amarillo. Además, el Comandante está devolviendo esa confianza de las últimas jornadas a base de goles, ya que ha visto portería en los tres últimos compromisos ante Mallorca, Getafe y Almería, convirtiéndose, en estos momentos, en el máximo goleador groguet, con 12 goles entre LaLiga, Copa y Conference League.

El madrileño fue clave ante getafenses y almerienses y se congratula: «Estoy satisfecho por cómo me están yendo las cosas. Intento de ayudar al equipo el máximo en todo lo posible y por fortuna estoy viendo portería los tres últimos partidos. ¡Qué más puedo pedir!»

Un ariete que ha sabido esperar su momento: «Es verdad que venía de una etapa en la que no estaba teniendo muchos minutos, pero al final hay que aprovechar las oportunidades que te dan. Yo siempre intento poner el máximo y ayudar, y por suerte lo estoy haciendo con goles», comentó, elogiando al equipo por el triunfo sabatino: «Contra el Almería había que tener mucha paciencia y evitar que el rival nos cogiera en transiciones. En la primera parte nos costó encontrar espacios, pero en la segunda mitad tuvimos la precisión necesaria para encontrar huecos y lograr la victoria».

Su situación personal

Sobre su papel en el equipo, fue sincero: «Jugar de delantero ante este tipo de rivales es complicado, ya que apenas participas, pero si tienes paciencia te llega tu oportunidad, y yo la supe aprovechar».

«A mí como futbolista nunca me han regalado nada y al final, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ha conseguido todo lo que he hecho hasta ahora», dijo.

No ocultó que sabía su nuevo reto. «Yo tenía claro que venía al Villarreal y que jugar no sería fácil, que tendría que esperar a que llegara mi momento. He sabido seguir trabajando sin levantar la voz, sin menospreciar a nadie y, al final, estoy ayudando a mis compañeros con goles», insistió.

«Sabía que no iba a ser titular indiscutible en un club de tanto nivel, pero al final todo esfuerzo y todo sacrificio tiene su recompensa, en forma de goles, en forma de partidos como titular y en forma de minutos», finalizó.