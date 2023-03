Étienne Capoue puede ser baja ante el Anderlecht. El centrocampista francés se retiró cojeando del Power Horse Stadium de Almería, donde saltó al terreno de juego mediada la segunda parte. El Villarreal no ha hecho oficial el resultado de las pruebas médicas que se le efectuaron el lunes, pero todo apunta a que se trata de una lesión de índole muscular que le podría convertir en baja para el regreso a la competición europea en Bélgica. Capoue no ha participado en las últimas sesiones de entrenamiento del Villarreal y su inclusión en la lista ante el Anderlecht parece poco probable, incluso difícil para el próximo domingo ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. El jugador galo no fue titular ante los almerienses, pero es uno de los jugadores básicos de la columna vertebral del Villarreal y el técnico decidió dosificarle cara a los próximos compromisos en Liga y en Europa.

El equipo amarillo viaja a las 10 de la mañana de hoy desde el aeropuerto de Manises con destino a Bruselas donde se alojará hasta la hora del encuentro ante el Anderlecht (18.45 horas). Setién ha ido recuperando jugadores desde la enfermería y salvo la baja de larga duración de Coquelin, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y la posible ausencia de Capoue, tiene a toda la plantilla a su disposición para la ida de octavos de final. El técnico ha ido rescatando jugadores lesionados en las últimas semanas y futbolistas como Gerard, Lo Celso, Jackson o Pedraza han ido recuperándose de sus molestias justo cuando las dos competiciones en las que está inmerso el Submarino entran en fase decisiva y su concurso será más importante