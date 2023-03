La previa: Anderlecht-Villarreal | Bruselas, punto de partida hacia la final de la Conference League

Bruselas es el punto de partida hacia la final de la Conference League. El Villarreal CF encara la fase de cruces en octavos de final ante el Anderlecht, un histórico del fútbol europeo con más nombre que potencial en este momento. El Submarino parte como uno de los candidatos para estar en la final de Praga y también para superar esta eliminatoria. Pero también eran favoritos equipos como la Juventus o el Bayern la temporada pasada cuando se midieron a equipo amarillo en Champions y quedaron apeados. El batacazo de Elche es un serio aviso para los de Setién cara a este duelo que se resolverá en una semana, a doble partido, con la vuelta en La Cerámica.

El Villarreal ha regresado a la buena dinámica de juego, pero sobre todo de resultados, después de una dura racha de cuatro derrotas consecutivas (Rayo, Elche, Barcelona y Mallorca). Los triunfos ante el Getafe, principalmente, y Almería supusieron una vacuna potente contra la ansiedad y los nervios.

Los recuperados

En ese cambio de la trayectoria y contribuyendo decisivamente al punto de inflexión, la recuperación desde la enfermería de jugadores muy importantes como Gerard Moreno, Gio Lo Celso, Alfonso Pedraza o Jackson ha sido determinante. Poco a poco han ido progresando en el reparto de minutos los tres primeros y en la entrada en la lista el delantero senegalés.

Setién se encontrará a partir de ahora con el problema de elegir quién formará parte del once. El partido de ida ante el Anderlecht puede suponer un buen test para comprobar el estado de forma y rodaje de Gerard, Lo Celso y Pedraza, los tres con opciones de ser titulares ante el equipo belga. Y una ocasión para que Jackson dispute sus primeros minutos después de una lesión de dos meses.

Dosificar esfuerzos

La recuperación de efectivos permitirá a la vez dosificar esfuerzos cara a la concatenación de partidos importantes en Liga y Conference que se le viene encima a Setién. El técnico dejó intuir que habrá dosificación de esfuerzos ante la acumulación de partidos que le espera al Villarreal en las próximas tres semanas, con rivales directos y los puestos europeos en juego, además de la clasificación para cuartos de final de la Conference. No obstante, no dejó ninguna pista sobre el equipo titular y cerró el último entrenamiento previo al partido en el mismo estadio del Anderlecht para no conceder facilidades al rival.

Jörgensen apunta a titular en portería. Cuenca, Femenía o Mandi y Pedraza podrían dar respiro a jugadores como Albiol o Foyth, aunque las posiciones en las que serán alienados podrían variar. En la medular, Parejo es insustituible y fijo, y a su lado las alternativas son varias. Terrats, Lo Celso, Baena y Trigueros son los candidatos para las dos plazas restantes. Y la incógnita es si Gerard, por fin, parte entre los once elegidos, junto a Chukwueze, Morales o Yeremy.

Acertar el once sería una buena propuesta para las casas de apuestas. Pero es seguro que los futbolistas que han abandonados recientemente la enfermería irán acumulando más minutos.

Europa está en la agenda de la ilusión de la afición grogueta. El Submarino no puede fallar.