Contundente en su análisis tras la conclusión del partido: "Sumamos un punto pero deberían ser tres". Quique Setién detalló "que en la segunda parte fueron muy superiores al Betis y solo faltó el gol del triunfo".

El santanderino continuó valorando el juego de los suyos pese a no conseguir la victoria: "La precisión en los metros finales no es fácil, porque hay que estar muy lúcido y acertar de cara a puerta"."Hemos hundido al rival en su área y hemos generado. Lo que también hemos hecho muy bien es no permitir contras. Hemos estado muy atentos y los hemos anulado en ese sentido", agregó.

Defiende a Reina

Sobre el error de Pepe Reina en el gol, el técnico manifestó que "estas cosas no hay que hablarlas, se asumen, se limpian y vuelves a empezar. Reina sabe bien cómo va esto, la clave es estar fuerte y estable. Aquí todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Esto pasa, puede que en la portería llame más, es fútbol".

Además, Setién se deshizo en elogios hacia Ramón Terrats, sobre el que dijo que desde que llegó al equipo vio rápidamente su potencial y por eso fue incorporado pronto a la dinámica del primer equipo: "Nos ha venido muy bien, ya que hemos tenido bastantes incidencias en esas posiciones. Las ausencias de jugadores en su posición le han permitido entrar. La calidad y la predisposición que tiene junto a la capacidad para crecer en cada entrenamiento y ahora en cada partido, suma".

Confianza hacia el jueves

Ya pensando en los dos últimos partidos antes del parón, Setién confía en poder sacar dos buenos resultados y cree que va a ser clave recuperar el nivel de jugadores como Lo Celso, Pedraza, Jackson o el propio Gerard: «Estamos en un buen momento, son dos partidos importantes y lo afrontamos con muchísimo optimismo»