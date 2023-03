Con un sabor agridulce porque su gran partido, inclusive con una excelente asistencia, no pudo culminarse con otra victoria. Ramón Terrats ha caído de pie en el Villarreal: "Me encuentro tan cómodo jugando en Primera, debe de ser por el club, la confianza que me han dado, por el club... Vine a ayudar al filial y la situación del primer equipo es la que es".

Con una sonrisa en su rostro, se mostró muy feliz por contribuir en el gol de Yeremy Pino: "Es mi primera asistencia en LaLiga, en Primera; y en el gol [que intenté] me estaba cayendo un poco. Lo estoy buscando, tengo ganas de hacer mi primer gol en Primera. Espero que se pueda dar en el próximo partido", dijo. Un Terrats que sigue asimilando todo lo que le está pasando en estas semanas: "Desde pequeño el sueño ha sido ser futbolista, es el sueño de todo niño. Me acuerdo mucho de mi familia y amigos que me han ayudado mucho". Respecto al resultado ante el Betis, dijo "que el punto ante un rival directo es bueno pero cree que podían haber sumado los tres puntos "y haber dado un golpe encima de la mesa en esa lucha titánica por los puestos de Europa. Por último, remarcó el gran juego y la excelente dinámica que está teniendo el equipo en las últimas jornadas: "Hay que seguir en esta línea antes del parón".