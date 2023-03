Contundente en relación a su futuro. Quique Setién, en la rueda de prensa previa al Osasuna - Villarreal, dio un carpetazo y dijo que no va a hablar más sobre su situación: "Yo llego cada día a trabajar, y por favor, os pediría que no me preguntéis más por estas cosas". El técnico insistió en que no va a responder a preguntas de este tipo "porque son cosas que no puede controlar" y detalló que su relación con la directiva sigue siendo buena: «Incluso si me tuviera que marchar mañana, la relación sería buena».

Todavía con la eliminación europea en la retina, Setién apuntó que es muy importante recuperar el estado anímico en el Sadar: "Yo estoy bien, pero lo que me preocupa es cómo están los jugadores. Hemos recibido un varapalo duro, pero el pasado no nos va ayudar en nada y solo debemos pensar en el duelo ante Osasuna". Elogios a Osasuna Un duelo que espera "lleno de alternativas" ante un rival que valora por su crecimiento: "Me gusta mucho lo que proponen y han alcanzado un nivel alto de eficacia". Para Setién, será clave tener el control del juego y lograr la efectividad de cara a puerta, algo que no ha sucedido en los últimos partidos "Lo importante es tener ocasiones, ya que el que ha metido goles siempre nos va a meter. Frente al Anderlecht disparamos 15 veces a puerta y muchas de ellas fueron claras, pero no pudimos marcar". Un partido que dejó secuelas a nivel emocional y físico: "En principio todavía quedan residuos de cansancio del partido del jueves, todavía no estamos del todo recuperados y es normal. Creo que van a estar todos en condiciones". Objetivo Europa El santanderino dijo que "la misión es pelear por una plaza europea". "Queda campeonato para arreglar cualquier desajuste, como en el caso hipotético de no ganar ante Osasuna. Tengo confianza en el equipo porque estamos bien", dijo. Setién, pese a la eliminación, sacó conclusiones positivas: "El partido del otro día fue extraordinario, ya que en el 80% del tiempo controlamos al rival y generemos muchas ocasiones. Este es el camino a seguir y quizás nos falte lo más importante que es marcar, pero eso no lo podemos controlar, el otro día falló Gerard pero otras veces marca con la rodilla, esto es cuestión de rachas y lo sabemos". Sobre la Selección Gerard Moreno será el único representante del Submarino en la selección española, además de Baena y Yeremy Pino en la Sub-21, El técnico groguet señaló "que es una satisfacción pero cree que podrían haber ido más jugadores". "Cuantos más vayan mejor para ellos y para el club. Antes de llegar también habían jugadores en la selección y yo hubiera llevado a más porque creo que lo están haciendo bien, tienen nivel y se lo merecen".