La previa | El futuro de Setién y el pasaporte europeo del Villarreal, en juego

La resaca de la dura eliminación de la Conference League sigue afectando al organismo del Villarreal CF. De tal manera que el gran reto de Quique Setién es conseguir que sus jugadores crean en su método, que salió muy tocado después de la derrota ante el Anderlecht del pasado jueves en el Estadio de la Cerámica. El golpe anímico ha supuesto un fuerte impacto en un vestuario que parece inmerso en una crisis de fe en las ideas de su entrenador porque, más allá de las ocasiones de gol falladas ante los belgas, queda la sensación de que el equipo ha perdido el gen competitivo que había adquirido en la etapa de Unai Emery en el banquillo.

Sin lugar a dudas, eso es lo más preocupante porque el Submarino se lo juega todo una carta en LaLiga después de decir adiós, primero a la Copa del Rey y, luego, a la competición europea. El futuro económico y deportivo pasa ahora por concluir la temporada en puestos europeos, es decir, mantener o mejorar la sexta plaza que se ocupa actualmente.

El partido de esta tarde en El Sadar (16.15 horas) es más que una de las primeras 13 finales. Para Setién es casi como un ultimátum, puesto que luego la competición para durante dos semanas por el calendario FIFA que reserva esa fecha para los compromisos de las selecciones nacionales. No lo tiene fácil el técnico: debe demostrar que es capaz de levantar una situación complicada después del fiasco ante el Anderlecht y convencer a un grupo de futbolistas de que su idea es capaz no solamente de ganar, sino de competir. El Villarreal de Setién vive en una constante montaña rusa, con subidas y bajadas, buscando una línea de regularidad que tenía con Emery. Y Osasuna, a pesar de que tampoco atraviesa por un buen momento, no es el rival idóneo para disipar dudas.

Las bajas en el Submarino

El entrenador cántabro dispondrá de, prácticamente, toda su columna vertebral salvo por las bajas de Capoue y Coquelin, ambos por lesión, y Álex Baena por acumulación de tarjetas. Resulta curiosa la salida de la lista del delantero del Villarreal C Jorge Pascual, quien había sido fijo en las convocatorias e, incluso, titular en la ida ante el Anderlecht. Ayer regresó al segundo filial y en su lugar entró en la citación el extremo Haissem Hassan, del Villarreal B.

Con una competición sólo en liza, el técnico del Submarino ya no tiene que efectuar muchos cambios en el once, aunque reconocía que había notado cierto cansancio en el equipo a causa del esfuerzo del pasado jueves en la Conference. No obstante, los últimos partidos dejan algunas dudas acerca de la composición del once, junto a jugadores cuya titularidad parece segura, además de alguna sorpresa de Setién como la titularidad de Jorge Pascual en Bélgica. Los titubeos de Pepe Reina en los últimos partidos abren la incertidumbre de sí será el veterano portero el titular o, por contra, apostará por Jorgensen. La defensa es la línea que parece más clara con Foyth, Albiol, Pau y Pedraza. Parejo es indiscutible en la medular y a su lado la apuesta también es clara, más con la baja de Baena: Terrats y Trigueros. En ataque, Gerard, Chukwueze y la incógnita de Yeremy o Morales, salvo nueva sorpresa.

La gran preocupación de Setién se centra más en levantar a su equipo de la lona, que de contrarrestar a un equipo como Osasuna, que bajo la dirección Jagoba Arrasate está realizando una gran temporada, inmerso también en las semifinales de Copa del Rey. Y con todo el foco situado sobre la figura del técnico del conjunto groguet, quien se la juega en Pamplona. Match ball doble en Pamplona: Europa y el futuro de Setién están más que nunca en juego.