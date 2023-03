Feliz por su doblete. José Luis Morales, con un golazo desde el medio campo y una gran jugada con Yeremy Pino, sentenció el partido en Pamplona: "Muy contento por el trabajo del equipo porque hemos estado muy serios y dejar la portería a cero en este estadio es muy complicado".

El Comandante remarcó el trabajo defensivo de los suyos cuando apretó el Osasuna: "Hemos sabido aguantar el 0-1 sin dejarles muchas ocasiones salvo una del larguero y luego hemos aprovechado para sentenciar el encuentro".

Morales, que sustituyó a Gerard Moreno en la primera parte, detalló como fueron sus goles: "El primero estábamos en bloque medio, he interceptado el balón y he visto a Aitor Fernández adelantado. Le he pegado sin pensar y ha entrado. El segundo una gran combinación con Yeremy, he llegado forzado y ha podido entrar".

"Al final los dos goles vienen por el trabajo de todo el equipo y nos marchamos al parón muy satisfechos tras esta victoria. Son tres puntos muy importantes para seguir arriba y en la pelea por regresar a Europa", apuntó un Morales que se marchó exultante tras sus dos tantos en Pamplona.