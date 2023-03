Morales, el 'pichichi' discreto del Villarreal

José Luis Morales es el pichichi del Villarreal CF. Y, posiblemente, su etiqueta de máximo goleador está pasando desapercibida para la afición, pero sus números son indiscutibles. Lucen y dan puntos. Se le podría catalogar como el goleador discreto. Para Emery apenas contaba, pero su tenacidad y oficio le han convertido en uno de los jugadores más rentables de la historia del club groguet. Llegó a coste cero proveniente del Levante UD y, pese a que se ha pasado una gran parte de la temporada viendo el fútbol desde el banquillo, en su hoja de servicios figuran 14 goles, repartidos de la siguiente forma: seis en LaLiga, dos en la previa de la Conference, cuatro en la Conference League y dos en la Copa del Rey. El Comandante, cariñoso apelativo que se forjó en su etapa como granota, es ahora mismo el máximo goleador del Villarreal tanto en LaLiga, como en el cómputo de las trescompeticiones en las que ha participado el equipo esta temporada. En el campeonato doméstico igualado con Gerard Moreno, pero en el global le sigue Samu Chukwueze a cierta distancia con 11 dianas, y luego Álex Baena y el propio Gerard con 10. Se puede decir que la relación goles por minuto jugador es la mejor de la plantilla del Villarreal.

La definición del 'Comandante'

Morales cumple 36 años en junio y todavía tiene un año más de contrato con la entidad grogueta. Su incorporación al Villarreal fue una apuesta personal del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Y ha respondido perfectamente, con goles que siempre son importantes. El exdelantero levantinista es letal en carrera y con espacios. Se podría decir que es un jugador perfecto para el contragolpe, porque parece nacido para sorprender a las defensas rivales cuando éstas tienen muchos metros detrás de distancia con la portería.

Los expertos en preparación física siempre explican que la velocidad es uno de las cualidades que se pierde cuando los años pasan en el DNI. Sin embargo, Morales parece hecho de otra pasta y sigue presumiendo de una rapidez endiablada. Con las repetidas bajas por el infortunio con las lesiones de Gerard Moreno esta temporada, el Comandante ha asumido más galones todavía de los que el apodo de su rango le supone. De su acierto en el remate dependerán mucho las opciones de regresar a una competición europea del Villarreal a siete puntos de la Champions, a cuatro de la Europa League y situado en estos momentos con cinco de ventaja sobre el Athletic en puestos Conference League. La sexta posición que ahora ocupa el Submarino sería de Europa League si la Copa del Rey fuera a las vitrinas del Real Madrid o Barcelona, ambos con plazas Champions aseguradas.

Discreto en el vestuario

Morales ha acatado desde el principio sin levantar la voz el rol de suplente, casi de jugador con marginado con Emery. “A todos nos gusta jugar, sabemos que esta es una plantilla competitiva y un equipo muy completo, por lo que lo importante es estar preparado para poder dar el nivel siempre que te toque. Ante Osasuna tuve la suerte de poder ayudar con goles, lo que todavía me hace más feliz. Pero la clave ahora es ganar; marcar y no ganar no es lo mismo”, declara con perfil bajo el delantero. El futuro económico y deportivo del Villarreal se dirime en las 12 últimas jornadas. La irregularidad le ha alejado de las cuatro primeras posiciones. “Nuestro objetivo es estar en Europa, sabemos que esa es la meta ahora, y debemos estar al máximo nivel para lograrlo. Vamos a afrontar esta recta final y llegan partidos importantes tras este parón de selecciones de marzo”, asegura.

Morales se ha habituado a ser el bombero del Villarreal. El pichichi discreto que sale desde el banquillo como recurso de urgencia. Un papel al que no estaba acostumbrado en el Levante, pero que ha acatado con disciplina en su nuevo equipo. El domingo, en El Sadar, volvió a pasar: “Tras la lesión de Gerard estaba en el banquillo todavía, y salir en frío es complicado, pero lo importante era que cuando se sale el campo debes ayudar al equipo para que pueda lograr objetivos. Tuvimos dificultades, pero supimos trabajar y solventar todos los problemas para acabar ganando”.

Superar el fracaso de la eliminación europea en una competición en la que había muchas ilusiones puestas en tan solo tres días, no era una empresa fácil ni para Freud, el maestro del psicoanálisis. El Villarreal logró limpiar su mente y saltó al Sadar con una actitud y mentalidad ganadora. “El otro día tuvimos un golpe muy duro porque no encontramos portería y se nos fue una competición en la que teníamos muchas esperanzas puestas, pero hemos sabido sobreponernos”, reconocía el máximo goleador del Villarreal. “Vamos al parón con una alegría, es momento de limpiar todos la cabeza y centrarnos en lo que nos queda”, añadía.

La transformación llegó con la clave de la organización y seriedad defensiva como bloque: “Trabajamos muy bien todos hasta el final y supimos reaccionar tras las lesiones que sufrimos. Fuimos capaces de reaccionar y eso es positivo cara al futuro”. Morales se ha ganado un ascenso merecido en el Villarreal: de comandante a capitán general del gol. Es un buen ejemplo del goleador discreto.