Muchos son los jóvenes que lo dejan todo atrás y parten de sus casas con una mochila llena de sueños. La residencia del Villarreal CF está llena de ellos. El cordobés Jesús Espejo Gallego (central del infantil del Roda) y el zaragozano Daniel Anquela Guardiola (delantero del infantil A) hablan sobre su vida en la residencia de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza; su adaptación, estando lejos de sus familias para lograr el objetivo que se plantean y su amor por el deporte rey, que siguen practicando al más alto nivel con la elástica amarilla.

Sobre su adaptación a la residencia, Jesús, en su primer año, cuenta que los inicios no han sido fáciles: «Al principio me costó un poco y lloré algún día porque era difícil estar sin mi familia, pero con el paso del tiempo me he adaptado bien y estoy muy contento aquí». Dani, que afronta su segunda temporada en Miralcamp, añade la importancia de sentirse como en casa y de dejarse ayudar por las personas que le rodean: «El año pasado me costó un poco adaptarme, pero los tutores y los compañeros de la residencia me ayudaron mucho».

La vida en la residencia

Estos jóvenes groguets explican cómo es su día a día, desde que se levantan hasta que se acuestan pasando por las clases en el instituto, los entrenamientos, las horas de estudio y las conversaciones telefónicas con sus familias. «Después del instituto comemos y cogemos un rato el móvil y jugamos al ping pong o al futbolín», señala Espejo. «Después nos vamos al aula, a entrenar y hablamos un rato con la familia», relata el central andaluz, que mantiene el contacto diario con sus padres. «Estoy toda la tarde en contacto por WhatsApp y luego les llamo», añade. En este sentido, el ariete aragonés también confiesa que habla con su familia «todos los días mínimo una vez».

Fuera de las clases en el instituto y de los terrenos de juego, los chavales de la residencia son una familia. «Solemos compartir habitación cuatro compañeros de equipo», subraya Dani. Además, tal y como explica Jesús, «todos los jugadores de infantil del Roda e infantil A vamos al mismo instituto». Se trata del IES Miralcamp, que está justo al lado de la ciudad deportiva, por lo que realmente pasan todo el día juntos.

Experiencia compartida

Los pequeños de la residencia de Miralcamp se ven reflejados en sus ídolos del primer equipo y del Villarreal B que durmieron no hace tantos años en las mismas habitaciones en las que ellos hacen lo propio ahora. Yeremy Pino, Álex Baena, Filip Jörgensen, Sergio Lozano o Diego Collado son solamente algunos de los muchos ejemplos. «Me intento fijar en Yeremy, porque en una tutoría me habló de él y me dijo que había estado aquí en la resi, y ahora está en el primer equipo», detalla el defensa infantil de primer año.

A estos mismos ídolos les ven cada fin de semana en el Estadio de la Cerámica, donde acuden a ver los encuentros acompañados de sus tutores. «Vamos a ver siempre al Villarreal B y también al primer equipo a La Cerámica. Aunque sea entre semana siempre nos intentan llevar», explica Dani, a lo que su compañero Jesús añade que «en invierno, cuando hacía mucho frío hemos faltado algún día, pero ahora que hace mejor tiempo vamos a ir siempre».

Tras los pasos de Yeremy Pino y Álex Baena

Jesús y Dani siguen persiguiendo sus sueños para, algún día, llegar a defender la elástica amarilla en un escenario que visitan semanalmente. Y es que la magia de imaginar saltar al verde del Estadio de la Cerámica corre por sus venas. Quizás, en unos años, lleguen a compartir vestuario con sus ídolos como Yeremy o Baena.