Trigueros: 'One club man’ para rato en el Villarreal

No suele hacer ruido, no alza la voz pero siempre sale al rescate de un Villarreal CF que, con el paso de los años, se ha convertido en el equipo de sus amores. Manu Trigueros es el líder silencioso del Submarino, una entidad en la que se siente como en casa y para la que rinde pase lo que pase. El centrocampista talaverano cumple su 11ª temporada en el primer equipo, vistiendo únicamente de groguet desde que dio el salto a la élite, por lo que es el one club man amarillo.

Así se definen en la cultura anglosajona a los futbolistas (o deportistas) que solo han vestido una camiseta en su primer equipo, como es el caso de Trigueros, quien debutó con los mayores en 2012, y muchos entrenadores después, sigue siendo importante. Un inicio de año duro Al talaverano le ha costado más que otras temporadas entrar en el equipo en el presente ejercicio. «La clave del fútbol es la confianza y el ritmo», indica, reconociendo que «este año por desgracia no termino de jugar tres partidos seguidos». «Ante Osasuna jugué 90 minutos y terminé reventado, para irme a una piscina de hielo. Jugadores como yo que necesitamos jugar cada tres cuatro días para sacar la calidad y darle lo que he dado durante estos años al equipo», confiesa con rotundidad. En cuanto a si se cuenta con él o no en las quinielas para ser titular, es sincero. «Estoy acostumbrado. La gente a lo mejor está cansada de lo viejo y yo llevo en el club muchas temporadas. Yo estando en forma y jugando se que voy a poner caro mi puesto. Cada año tengo mi media de partidos y mis estadísticas. Los jugadores vivimos con la crítica y estoy muy fuerte mentalmente», arguye. La eliminación de la Conference Para Manu, el KO ante el Anderlecht en la Conference League fue inesperado. «Fue un golpe muy duro. Un mazazo muy grande. Los jugadores lo pasamos mal los días posteriores», indica, ya que reconoce que «la verdad es que fue un gran palo, ya que era una competición que teníamos gran ilusión, tanto nosotros, el club, la afición... por ello ganarle 0-3 a Osasuna nos dio mucha alegría para pasar esta semana de parón», expone. En cuanto al duelo del domingo ante la Real Sociedad en La Cerámica (18.30 horas), considera determinante el apoyo de la masa social: «Es clave para nosotros, porque la afición gana muchos partidos cuando están apretados. A nosotros nos da muchísimo el público. Llevo muchos años en el Villarreal y esta comunión existe. Ante la Real no fallará», finaliza. A un solo partido del récord histórico en LaLiga Manu Trigueros no solo trabaja día a día por hacerse con un hueco en el once titular del Submarino. En las once temporadas que el talaverano lleva en el primer equipo del Villarreal, el centrocampista no para se sumar registros y poco a poco está acaparando todos los récords en la entidad de la Plana Baixa. Al respecto, el talentoso futbolista groguet está a un solo partido de igualar a su excompañero Mario Gaspar como el futbolista del Villarreal con más partidos en la máxima categoría. A igualar a su amigo De hecho, Trigueros sumó en la última jornada liguera disputada hasta la fecha, en el triunfo en Pamplona ante Osasuna (0-3), su partido número 308 disputado en Primera División, lo que le hace estar a un solo encuentro de los 309 que disputó Mario Gaspar. Por ello, si juega ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica (domingo 2 de abril, 18.30 horas), Trigueros pasará a igualar a Mario, con la opción de ser el jugador con más partidos en las once jornadas que restarían para acabar la competición. Ránking en Primera Los jugadores con más partidos en Primera en el Submarino son: Mario Gaspar con 309, Manu Trigueros, con 308, Bruno Soriano con 288, y Marcos Senna con 259. Además, cabe destacar que Manu Trigueros es ya el jugador del Villarreal con más partidos oficiales de la historia, ya que suma a día de hoy 447 encuentros, un registro que le ha hecho superar desde inicios del presente ejercicio 2022/23 a Bruno Soriano, que acumuló 425 partidos y es el 2º, y al propio Mario Gaspar, 3º histórico con 424 encuentros. Esos 447 partidos de Trigueros se reparten en 308 en Primera, 36 de Segunda División, 53 partidos de Europa League, 11 en Champions, 4 de Conference y 34 de Copa del Rey.