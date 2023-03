Después de una primera vuelta del campeonato de Segunda División con muchas bajas en cada convocatoria por lesión, por sanción o por la citación de futbolistas para el primer equipo, el Villarreal B llega al momento decisivo de la temporada con la totalidad de los jugadores a disposición para el entrenador.

Si frente al Huesca no pudieron participar el internacional Iker Álvarez (con Andorra) y el sancionado Migue Leal, de cara a la cita de este sábado en el campo del Tenerife estarán todos los jugadores a disposición del preparador jienense.

Un bloque definido

Después de tres jornadas seguidas repitiendo el mismo once, frente al Huesca se tuvieron que introducir dos novedades para cubrir las vacantes en la portería y en el lateral diestro. Esos dos jugadores que se perdieron el último partido, están de regreso y no se descarta que el entrenador vuelva a apostar con el once que ofreció tan buen rendimiento.

Te puede interesar: Villarreal CF La crónica | Un atrevido Villarreal B se topa con una muralla llamada Huesca (0-0)

El Villarreal B suma 45 puntos y está a seis de sellar la permanencia en Segunda División. La intención es la de alcanzar lo antes posible los 52 puntos que asegurarían la continuidad del filial una temporada más en la división de plata del fútbol español. Por delante quedan nueve finales para todos los equipos de la categoría que algo se están jugando.

La primera final será este sábado, día 1 de abril, en el campo del Tenerife. La segunda el viernes 7 contra el Málaga en La Cerámica. Y así poco a poco hasta alcanzar la jornada 42.