Es uno de los jugadores más queridos en el vestuario del Villarreal CF y sus compañeros no lo oculta. Gio Lo Celso mostró en la madrugada del pasado miércoles su lado más humano. El centrocampista argentino del Submarino reapareció con la selección campeona del mundo en los amistosos de la pasada ventana FIFA ante Panamá (2-0) y Curazao (7-0).

El talentoso jugador groguet confesó tras la goleada de Argentina ante a Curazao lo duro que fue para él aquel golpe de no poder participar en el Mundial de Qatar 2022 debido a la lesión que se produjo en el partido de LaLiga que el Villarreal disputó en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao (1-0) en el debut de Quique Setién, apenas veinte días antes de que arrancara el torneo. «Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial estuve cuatro días llorando dentro del baño. Pero también me dio el nacimiento de mi hija, y estuve ahí desde el primer día, y luego pude vivir todo allí en Qatar y estar con mis compañeros y pude festejar con ellos. La vida te da y te quita», dijo en declaraciones ofrecidas a la AFA (Asociación de Fútbol Argentina).

Feliz por su regreso a la selección

Lo Celso no ocultó su felicidad tras reaparecer con la Albiceleste. El partido ante Curazao fue el primero de Lo Celso con Argentina tras su lesión --no intervino ante Panamá--. «Fue un momento muy emocionante para mí, volver a ponerme esta camiseta que es la más linda de todas, y disfrutar con mis compañeros después de muchos meses y con la gente, porque lo de hoy era motivo de celebración para todos», comentó, añadiendo que «agradezco al cuerpo técnico y a mis compañeros poder volver a estar acá», terminó.