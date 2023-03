La ambición y el espíritu guerrero que Pedraza quiere contagiar al Villarreal

Alejado de los estereotipos de un jugador asentado ya en la élite, Alfonso Pedraza, que en unos días cumple 27 años, en su plena madurez futbolística, afronta el tramo final de su, tal vez, más complicada temporada en el Villarreal CF, que empezó a torcerse con la lesión muscular de octubre y que viene de recibir un golpe (nunca mejor dicho) en el partido justo antes del parón, cuando le rompieron la nariz. Afortunadamente, los adelantos médicos permiten jugar sin problemas con una máscara, con lo que el cordobés de San Sebastián de los Ballesteros, un pueblo de 800 habitantes en la Campiña Sur, donde el pabellón lleva su nombre y en el que ha invertido en terrenos agrícolas, podrá disputar este trascendental y duro regreso liguero: el domingo, la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica; y seis después, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Pedraza posa con la protección facial, a la que lleva toda una semana acostumbrándose, tras pequeños retoques para un perfecto acople. «Al principio pasé unos días mal, con dolor porque, al fin y al cabo es una fractura en la nariz y duele un poco, pero ahora todo es más normal. No he sufrido nada a la hora de respirar; y, con la máscara, llevo ya toda la semana entrenando con ella y bien, es muy cómoda», explica Pedraza. «No hay problemas, me la han ido ajustando y podré jugar con ella tres semanas», profundiza.

Los obstáculos de este ejercicio

Una temporada accidentada, algo inusual en él, con una forma física siempre envidiable. «Empecé muy a gusto, pero desde la lesión de octubre hasta hace un par de semanas no he tenido continuidad, sufriendo de los iquios, aunque ahora ya estoy volviendo a tener ritmo», resume.

Esa lesión supuso un freno en varios sentidos. Uno de ellos hay que leerlo en clave mercado, en una demarcación que ya tenía a Alberto Moreno y a la que se había sumado Johan Mojica, lo que impedía su salida. «Me lesioné en octubre, así que se hablara o no de una posible salida no me generaba tensión en ese momento porque el mercado está cerrado, pero yo estoy muy a gusto aquí: estoy centrado al 100% y tengo la oportunidad de crecer», señala Pedraza, con contrato hasta el 2026 y con una cláusula de 70 millones.

La selección, un premio esquivo

El otro freno le ha impedido formar parte de la renovación en la selección, donde aspiraba a convertirse en una alternativa primero para Luis Enrique en el Mundial y, más recientemente, para su relevo, Luis de la Fuente, quien viene de llevarse al valencianista Gayà y al azulgrana Balde. «Siempre tengo la ilusión de algún día poder ir, es el sueño de cualquier futbolista; pero, desde que me lesioné, no he tenido continuidad, así que afronto este último tramo de la temporada con la mayor de la ilusiones, deseando que me respeten las lesiones para poder dar el máximo nivel en el Villarreal, que es lo primero», valora el lateral izquierdo.

Esta siendo, hasta ahora, un Submarino de picos, como si fuera un vagón de la montaña rusa. «No estamos teniendo esa regularidad que debemos tener en liga, pero después del palo del Anderlecht, respondimos bien ante Osasuna», considera. «Ahora llega el tramo más bonito y el que nos va a marcar donde estaremos, que es también cuando más regulares tenemos que ser para conseguir el objetivo, que es estar en Europa la próxima temporada», subraya.

Y, como aperitivo, la Real Sociedad: «El del domingo es un partido clave e importantísimo para recortarle puntos al cuarto antes del Real Madrid en el Bernabéu, que también es vital», opina.

El regreso de los internacionales

Regresan ocho futbolistas de sus selecciones. «Los que nos hemos quedado aquí, hemos entrenado con bastante intensidad y aún tenemos tiempo para preparar bien el encuentro», sostiene. Eso sí, será sin Francis Coquelin, Étienne Capoue o Gerard Moreno: «Son jugadores importantes, pero la gente que está entrando, está rindiendo a un buen nivel y prácticamente no se está notando».

El Villarreal debe acostumbrarse, de aquí al final del ejercicio, a un solo partido a la semana, lo cual no es lo habitual en las temporadas más recientes. «Se nos ha caído la Conference, en la que teníamos depositadas muchas ilusiones, pero ahora el foco estará puesto solamente en un encuentro, lo cual nos permitirá tener más descanso e ir recuperando gente con más facilidad, que lo necesitamos», comenta Pedraza.

La ambición a raudales

En puesto de Conference, con la Europa League a cuatro puntos (Betis) y la Champions a siete (Real Sociedad), Pedraza exhibe ambición: «Ahora no firmaría entrar en la Europa League, porque considero que tenemos plantilla para acabar en Champions, aunque va a depender todo del partido del domingo, de que saquemos los tres puntos».