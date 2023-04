Dos de los supuestos titulares del Villarreal CF estarán listos para el duelo dominical ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica. Raúl Albiol y Alfonso Pedraza podrán ser de la partida ante los donostiarras este domingo en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas), mientras quienes no estarán a las órdenes de Quique Setién, ni en el banquillo, con Gerard Moreno y Étienne Capoue, además del lesionado de larga duración Francis Coquelin.

«Raúl --Albiol-- ha entrenado bastante bien, por lo que vamos a ver si evoluciona del problema que tiene y veremos el sábado si hace el entrenamiento y está en condiciones de poder participar. Alfonso está con máscara y jugará con ella», explicó el viernes al respecto Quique Setién.

Mimos a Albiol

Tanto el cuerpo técnico como los servicios médicos del Villarreal están mimando la rodilla de Albiol, que le obligó a retirarse al descanso del pasado partido liguero ante Osasuna, antes del parón de selecciones.

Tras ello, y después de realizar trabajo específico hasta el pasado jueves, el central de Vilamarxant ya está en plenitud de facultades, cono ayer pudo verse en su segunda sesión con el grupo.

Tanto Albiol como Pedraza, éste último con una máscara protectora tras sufrir una fractura nasal en Pamplona, podrán ser titulares sin impedimento alguno, siempre que así lo decida Setién.

Las bajas

Quienes no jugarán ante la Real Sociedad serán Capoue y Gerard, cuyas recuperaciones siguen su curso y todavía no se les espera en el trabajo con el resto del grupo. Las molestias musculares del francés no le dejan ejercitarse todavía con normalidad, mientras que el gemelo izquierdo del barcelonés sigue afectado.