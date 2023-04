No se fía un pelo del Real Madrid. Quique Setién, en la previa del choque, alertó de la dificultad de sacar algo positivo del Santiago Bernabéu pese a que los blancos tengan escasas opciones de luchar por la Liga y, sobre todo, el encuentro ante el Chelsea el próximo miércoles. "Nunca sabes qué es mejor o peor contra el Madrid. No sabes si es mejor dominar o que te dominen. Si tener ocasiones desde el principio o meter al final. Es un equipo diferente a todos los demás. Con el Madrid, siempre es indescifrable. No sabes cuáles serán sus reacciones, tus momentos para hacerles daño. Es complicado preparar un partido como este", dijo.

El acierto en las áreas, clave Para el técnico cántabro, una de las claves del partido pasará por tener efectividad en ambas áreas. "Evidentemente, estar acertado y que el rival no tenga tanto nivel de acierto es lo que más influye. El acierto es lo más importante y ser capaces de defender bien. Contra el Madrid es imposible que no te generen 4 o 5 ocasiones por muy bien que hagas las cosas". 💬 Setién: "Es imposible que el Madrid no te genere 4 ó 5 ocasiones por muy bien que lo hagas. Nosotros tendremos alguna y debemos acertar y que ellos no acierten para poder ganar"#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/YIbMP5HnwH — Villarreal CF (@VillarrealCF) 6 de abril de 2023 "Nosotros tendremos alguna y debemos acertar y que ellos no acierten para poder ganar", añadió, sobre las opciones de un Villarreal que tiene precedentes muy competidos en este 2023, con una victoria en Liga y una derrota en los octavos de Copa del Rey. "Los partidos de enero ante el Real Madrid (1-0 y 2-3) fueron partidos abiertos y con alternativas. Les complicamos bastante en el Estadio de la Cerámica. Debemos darle mérito porque es un equipo que no es nada fácil", se reafirmó. ¿Opciones Champions? / Respecto a las opciones de clasificarse para la Champions, Setién respondió con un discurso cauto: "Todo es circunstancial. Las rachas están muy bien, pero creo que lo importante es mantener una línea estable emocionalmente y entender que la derrota es una opción. Ojalá podamos prolongar esta racha y se nos acorten los puntos con la zona Champions. Esto son deseos, luego lo que pasa en el campo es otra cosa y cuesta ganar partidos". Problemas físicos Por su parte, Setién lamentó «no disponer» de toda la plantilla desde su llegada y espera que los recuperados vayan «cogiendo el ritmo óptimo» para este tramo decisivo: "Es algo que llevamos arrastrando prácticamente desde que llegué. No hemos tenido una semana tranquila en ese sentido, siempre hemos tenido jugadores lesionados y desgraciadamente seguimos con esta racha con jugadores importantes como Gerard, Capoue o Albiol". Mensaje a la afición Por último, el entrenador del Submarino mandó un mensaje de agradecimiento a los 700 groguets que acompañarán al Villarreal en uno de los partidazos de la jornada. "Está muy bien que viaje la afición y nos acompañen. Trataremos de transmitirles ilusión, ganas y expectativas que tenemos por conseguir una victoria en el Bernabéu", finalizó. Así lo ve Carlo Ancelotti El desgaste físico y la tensión que conlleva la disputa de un derbi provocaron un cansancio reconocido por Carlo Ancelotti en sus jugadores. A días del duelo europeo ante el Chelsea, el técnico del Madrid dejó entrever que realizará rotaciones ante el Villarreal: "Estamos todavía con un poco de cansancio, pero no tenemos problemas. Todos salvo Mendy están disponibles. Evaluaremos mañana (hoy para el lector) el cansancio e intentaremos meter el mejor equipo para seguir peleando por LaLiga hasta el final", dijo. Pese a los doce puntos de ventaja que tiene el Barcelona, Ancelotti aseguró que no cambiaría su situación por la de Xavi tras clasificarse para la final de la Copa del Rey y seguir con vida en la Liga de Campeones: "Si acabamos ganando más títulos, será una temporada espectacular, pero tenemos la ilusión viva en LaLiga. Se dice que no pensamos en ella pero sí lo hacemos porque ayuda a tener una buena dinámica y ambiente. Hasta que la matemática nos condene, vamos a pelearla". Comparando el presente con la pasada campaña, el técnico italiano siente aún mejores sensaciones: "Los partidos que hemos remontado nos dan muchísima confianza. Veo el ambiente de los jugadores unidos, enchufados e ilusionados también los que no juegan y eso es importante".