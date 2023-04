La previa del Villarreal | Mucho que ganar en Madrid

Poco que perder y mucho que ganar para el Villarreal ante el Real Madrid. El Submarino visita este sábado (21.00) el Santiago Bernabéu con la intención de sorprender a los blancos, que podrían arrastrar una doble distracción. Asoma aún en la retina la victoria copera en el clásico contra el Barcelona y también el duelo de Champions contra el Chelsea del miércoles. Entre medias quiere picotear un botín de prestigio el Villarreal, crecido en la confianza tras el triunfo vital contra la Real Sociedad en la pasada jornada liguera.

Los de Quique Setién afrontan el duelo pensando ¿por qué no? Por qué no cazar en un renuncio al Madrid de las rotaciones. Por qué no apretar aún más la lucha por las plazas europeas. El Villarreal empieza la jornada en la sexta posición, con 44 puntos y a uno del Betis (5º con 45) y a cuatro de la Real Sociedad (4º con 48). En el retrovisor el margen es amplio, con siete puntos de distancia con los perseguidores más cercanos.

Ausencias

El Submarino ha trabajado durante la semana lastrado por las bajas. Es segura la del sancionado Nico Jackson, expulsado en la anterior jornada. También están confirmadas, por lesión, las ausencias de los centrocampistas Coquelin y Capoue, y del delantero Gerard Moreno. La alineación la condicionará el estado de Raúl Albiol, cuyo concurso está seriamente en duda por unas molestias.

Los momentos

Con estos mimbres, la alineación no distará mucho de la formada por Reina bajo palos; Foyth, Mandi, Pau y Pedraza en línea defensiva de cuatro; Baena y Terrats acompañando a Parejo en el centro del campo; y Chukwueze, Morales y Yeremy Pino coronando el triplete atacante. El Villarreal llega al Santiago Bernabéu en uno de los mejores momentos de la temporada, ya que suma cinco partidos seguidos sin perder en Liga con cuatro victorias y un empate. Además, afronta su duelo ante el Real Madrid en una de sus mejores rachas frente al equipo blanco, ya que no han perdido en los últimos tres enfrentamientos de Liga.

El Madrid también llega en un momento notable. Tras la goleada liguera al Valladolid, Benzema repitió triplete en la contundente victoria en Copa contra el Barcelona. Con el francés en su mejor versión, el cuadro blanco es otro. No parece, además, que Carlo Ancelotti vaya a darle de entrada descanso. De hecho, en las rotaciones no se prevé ni el nombre de Benzema ni el de Vinicius, los dos principales generadores de juego ofensivo. Sí variará la tercera pata del triplete: unas molestias de Rodrygo allanan el camino hacia la titularidad de Marco Asensio.

Habrá movimientos en defensa, según lo previsto, con descansos para Carvajal, Militao y Camavinga, lateral entre semana. En la medular, tres cuartos de lo mismo: los veteranos Kroos y Modric dejarán su sitio a Tchouaméni y Dani Ceballos, cuyo concurso resultó clave en la eliminación del Villarreal en la ronda copera.

Pero la Liga es otra cosa. El Madrid es segundo a 12 puntos del Barcelona, a once jornadas para bajar el telón y el Villarreal ya demostró en el partido de la primera vuelta en La Cerámica, que sabe cómo hincar el diente al actual campeón de Liga y de Europa. Con Setién en el banquillo, el Submarino doblegó 2-1 al Madrid, con goles de Yeremy y Gerard Moreno. Hace justo tres meses de aquello.