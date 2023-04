La mujer del jugador del Real Madrid Fede Valverde, Mina Bonino, se ha manifestado en redes sociales respecto a la agresión del jugador al futbolista del Villarreal Álex Baena a la finalización del partido de ayer entre ambos equipos.

El madridista asegura, aunque las explicaciones las han dado fuentes cercanas, que el groguet, en el partido de eliminatoria de Copa del Rey que les enfrentó, le habría dicho a Valverde, tras una falta: "Llora ahora que tu hijo no va a nacer".

Bonino --que ahora tiene sus tuits protegidos-- habló del tema, primero en respuesta a Marca.

"Tengo que salir yo a dar explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses, esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya CINCO meses de gestación", indicó Bonino, que es periodista.

"El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar", continúa.

"Es lo último que voy a poner, pero para mí es una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo", explica en otro tuit.