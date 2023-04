Quique Setién, entrenador del Villarreal, tiene al Submarino donde quería: peleando por la Champions League y desplegando el juego con el que se le identifica. Por eso, el técnico cántabro valoró ayer, tras el histórico partido en el Santiago Bernabéu del pasado sábado, tanto la victoria en sí como la forma de conseguirla. "Estoy orgulloso porque no ha sido fácil llegar hasta aquí", dijo.

Setién se mostró orgulloso del nivel mostrado por su equipo en y, sobre todo, de que los jugadores entiendan y apliquen su idea futbolística. "No es fácil haber llegado hasta aquí y trasladar tus convicciones a tus jugadores si no está el refuerzo de los resultados. Hemos ido avanzando en lo que yo quería y esto para mí es un orgullo. La recompensa está en días como este jugando en su campo frente a un gran equipo. Es la satisfacción de los futbolistas y las ganas que tienen de hacer las cosas que le has planteado; es de esto de lo que me siento realmente orgulloso porque no ha sido fácil llegar hasta aquí", añadió el técnico.

El Villarreal logró la segunda victoria de su historia en el Bernabéu, tras el 0-1 con gol de Fornals en enero de 2018. Lo hizo, además, jugando de tú a tú. No fue por casualidad. "Hoy (ayer para el lector) hemos hecho un gran partido a pesar de empezar con bastantes imprecisiones. Hemos tardado 15 minutos en conseguir llevar el partido a dónde queríamos y a partir de ahí en la primera parte hemos jugado mucho en campo rival y hemos conseguido que no salgan mucho de su campo. En general, hemos hecho un gran partido y me satisface enormemente por cómo nos refuerza y ver la sonrisa de todos los jugadores al terminar", analizó sobre el partido Quique Setién.

El entrenador confirmó que el cambio de Terrats en la primera parte estuvo condicionado por el aspecto físico. "Quizá ha sido una equivocación mía haberle puesto a jugar porque ha acusado que estuvo toda la semana enfermo. Afortunadamente, la aportación de Manu (Trigueros) nos ha ayudado mucho", explicó.

La polémica

Además, analizó una acción polémica que podría haber supuesto la expulsión de un jugador rival, por una entrada de Tchouaméni a Chukwueze. "En esa jugada me he indignado bastante porque hemos visto en las tabletas que la plancha de Tchouaméni contacta con la tibia de Samu y, cuanto menos, entiendo que debería haber ido a verla. Me he indignado porque la acción es muy dura, me he cabreado por eso», declaró el técnico.