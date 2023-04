La agresión de Fede Valverde a Álex Baena en el aparcamiento del Santiago Bernabéu, que el jugador del Villarreal CF ha denunciado ante la Policía Nacional, tiene ahora su eco en las redes sociales, donde muchos aficionados del Real Madrid defienden al uruguayo a la vez que insultan y amenazan al jugador amarillo, incluso utilizando a una niña que aparece en fotografías con él.

Un post de Instagram en el que posa Baena en la piscina, junto a una niña, publicado en junio del año pasado, aparece repleto de mensajes de odio, algo que, por desgracia, se repite en muchas de las publicaciones que tiene el jugador del Villarreal en su perfil oficial de la red social.

Eso sí, a pesar de la negatividad y desafortunados comentarios, muchos aficionados de diferentes clubs, no solo el Villarreal, piden respeto hacia la niña del post, que no tiene la culpa de todo lo que ha sucedido; y también para Baena, en un momento con un incidente delicado, donde las diferentes partes implicadas explican distintas versiones de lo sucedido y sobre los motivos por los cuales Fede Valverde llegó a actuar así.

Desde el canal oficial del Real Madrid

El caso es que la televisión oficial del Real Madrid ha recogido el comentario de un exjugador de la cantera merengue y comentarista en la actualidad, en el que descalifica al jugador internacional de Roquetas de Mar. «Es un tipo sin moral, ni corazón, ni valores: una rata», manifestó José Luis Cabrera.

¿Sin coartada para Fede Valverde?

Por otro lado, la Cadena Ser ofreció una información que desmontaría la tesis de Valverde, según la cual agredió a Baena porque éste se hubiera referido a la hija del uruguayo en uno de los dos encuentros disputados entre el Villarreal y el Real Madrid, en el Estadio de la Cerámica, en enero. Así, después de haber revisado los vídeos tanto del 2-1 de LaLiga como el 2-3 de la Copa del Rey, en ninguno se aprecia que el futbolista del conjunto amarillo realizara comentario alguno sobre la niña del internacional charrúa.

Las disculpas que no llegan

Según otras informaciones, la policía ya tomó unas primeras declaraciones a los dos jugadores en los instantes posteriores en el mismo lugar del incidente. Inicialmente, Baena no quiso presentar una denuncia, a la espera de que Valverde pidiera perdón, lo que explica que el almeriense dejara pasar unas horas para acudir primero a un hospital de Castelló y, después, a la comisaría de Vila-real. Al parecer, el representante de Valverde llamó al de Baena para intentar que éste no presentara una denuncia, trasladándole que el agresor no podía emitir una disculpa pública o comunicado sin el visto bueno del Real Madrid, cosa que, al final no se produjo.

Regreso al trabajo a puerta cerrada como protección El Villarreal regresará esta mañana del martes 11 de abril del 2023 (10.30 horas, Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza) al trabajo después de los dos días de descanso que dio Quique Setién, uno más de lo habitual, debido a la importante victoria en el Santiago Bernabéu (2-3). Lo hará a puerta cerrada, con el fin de proteger a Álex Baena --y, por extensión, a toda la plantilla amarilla-- del fuerte efecto mediático de la agresión de Fede Valverde, en las afueras del estadio. Ya en cuestiones meramente deportivas, el entrenador cántabro ya sabe que son bajas seguras para el Villarreal-Valladolid (sábado, a las dos de la tarde) el lesionado de larga duración Francis Coquelin y el también tocado Gerard Moreno, que sigue con su plan de recuperación. Dos ausencias a las que se suman los sancionados Juan Foyth y Yeremy Pino, ya que ambos vieron una tarjeta ante el Real Madrid amarilla que les hace cumplir ciclo de sanción. Además, Setién está pendiente de Étienne Capoue, que ya suma varias semanas de recuperación de sus problemas musculares, por lo que estaría cerca de regresar al trabajo de grupo. El capítulo de dudas se completa con Raúl Albiol, cuya evolución también preocupa el santanderino. Otro de los hombres que no pudo acabar el partido del pasado sábado fue Ramón Terrats, que tuvo que salir del campo por problemas gastrointestinales. La buena noticia en el capítulo de futbolistas disponibles es el regreso del sancionado Nicolas Jackson, que no pudo ser alineado ante el Madrid al ser expulsado en la jornada anterior.

¿Cuáles puedes ser las consecuencias?

La Comisión Nacional Antiviolencia se reunirá el lunes, 17 de abril del 2023, y analizará la agresión de Fede Valverde a Álex Baena, siempre que la Policía Nacional le remita la denuncia presentada por el jugador del Villarreal (salvo que el afectado la retire). Después, Antiviolencia tendrá en cuenta el parte facultativo de la lesión y la denuncia presentada por el almeriense. La sanción deportiva es más difícil, pero no imposible. El Comité de Competición de la federación (RFEF) no ha entrado al caso porque la trifulca no se reflejó en el acta arbitral, pero podría tener que hacerlo.