Dani Parejo no solamente vio injusta la victoria del Valladolid por 1-2 en el Estadio de la Cerámica, sino que, a su juicio, el Villarreal debió ganar, y por más de un tanto.

"El resultado no ha mostrado lo que se ha jugado en los 90 minutos: el Villarreal ha sido muy superior en todos los aspectos, no sé las ocasiones que hemos hecho pero solamente hemos hecho un gol, el fútbol es a veces así de injusto". "Nos vamos tristes porque, repito, ha sido muy injusto", evaluaba el centrocampista del Submarino. "Merecimos ganar, y por más de un gol", enfatizó Parejo.

Preguntado por el 1-2 de Étienne Capoue, con un futbolista del Valladolid en el suelo en una acción que acabó con la expulsión del técnico visitante, Paulo Pezzolano, Parejo comentó: "No lo he visto, pero sí es verdad que había un jugador de ellos tendido". "Se han adelantado en el minuto dos y yo entiendo la situación en la que están: dentro de un parámetro se puede perder tiempo, pero no tanto, porque eso afea el fútbol", enlazó. "Lo entiendo, porque hay que valorar ese tipo de situaciones, pero eso no es fútbol», recalcó. "Algunas veces también lo hemos hecho nosotros, pero no lo tenemos que hacer, porque la gente se aburre y deja de ver fútbol", evaluó el 10 del Submarino.

Respecto a las opciones de Champions, tras el frenazo, Parejo manifestó que "era muy importante ganar en casa, después de la racha que llevábamos, pero no lo hemos podido hacer, aunque el objetivo sigue siendo Europa y, ahora mismo, estamos dentro".