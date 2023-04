Es el último en llegar, ese invitado sorpresa que se coló en la fiesta y que, con el paso de las semanas, ha terminado convirtiéndose en el rey de la pista. Sin hacer ruido, con perfil bajo, y trabajando mucho, Ramón Terrats convenció a las primeras de cambio a Quique Setién. El mediocentro natural de Barcelona (18-10-2000) aterrizó en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a mediados de enero, cedido por el Girona, para el Villarreal B, con la idea de que tuviera más minutos en Segunda División. Pero las lesiones y el destino provocaron que el técnico amarillo le reclamara para el primer equipo, de donde ya no se ha movido.

Es más, como indicó Mediterráneo en su edición del pasado lunes, el club de la Plana Baixa ya ha comunicado al Girona que ejercerá la opción de compra estipulada en el contrato de cesión de 2,5 millones, por lo que Terrats pasará a ser propiedad del Submarino a partir del 1 de julio, firmando el futbolista un contrato por tres temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2026.

Balones fuera

El centrocampista barcelonés del Villarreal explicó ayer al respecto que se encuentra centrado en lo que pasa en el terreno de juego, mandando balones fuera sobre su futuro, aunque agregó que le gustaría seguir en primera división con el club castellonense.

«La verdad es que no tengo ni idea de qué puede pasar conmigo, pero tampoco me preocupa. Estoy tranquilo y con la intención de seguir trabajando y dándolo todo. Me llegó la oportunidad y puede aprovecharla», reconoció, añadiendo sobre lo que le viene que «claro que me gustaría poder firmar y continuar aquí porque sería un paso adelante en mi carrera y algo muy positivo. He trabajado y luchado mucho tiempo por esto, por lo que espero que se pueda dar», dijo en rueda de prensa.

Un Terrats que, pese a su buen momento, no se crece y sigue con la misma humildad que tenía cuando subió del filial: «Lo importante es apoyarte en los tuyos y mantener los pies en el suelo».

Acepta la competencia

El jugador está muy metido en la dinámica del equipo y, con la modestia con la que se desenvuelve, espera seguir contando con la confianza de Quique Setién, aunque una vez se ha vaciado la enfermería el ser titular va a estar cada vez más complicado. Terrats destacó que comenzar a recuperar centrocampistas es muy positivo, porque la competencia es buena para que todo el mundo se ponga las pilas: «Ahora todos debemos pelear por un lugar en el once, por lo que es la complicación es para el entrenador que deberá decidir».

Por el momento, el mediocentro ha sorprendido a propios y extraños, está rindiendo a gran nivel y se ha ganado seguir tres años más en el Submarino.