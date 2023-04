El Sevilla acapara el protagonismo en el mundo del fútbol, gracias a su 3-0 al Manchester United en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que le ha valido un nuevo pase a las semifinales de la Europa League, su competición fetiche, donde ahora se las verá con otro grande como la Juventus. A ese Sevilla, en una nube, visita el Villarreal CF el domingo, a las 21.00 horas. De ese equipo inspirado, y de muchas otras cosas, ha hablado Quique Setién este viernes.

¿Cómo ha ido la semana?

"Hay muy buena predisposición, ahora que tenemos a muchos jugadores para trabajar, que es lo mejor para todos, porque hay más competencia".

El análisis del Sevilla

"Espero un partido lleno de dificultades. El Sevilla está en un muy buen momento, de inspiración, con un camino diferente al que venían recorriendo, con un entrenador que ha cambiado las cosas. Es un gran equipo que se está reforzando a sí mismo, como vimos ante el Manchester United. Influye el estado de ánimo, después de que haya pasado por momentos de dificultad, demostrando una fortaleza mental que se suma a la física. Nosotros no tenemos jugadores de esas características, no podemos convertir a nuestros futbolistas en algo que no son, pero sí minimizar sus virtudes. Tienen algo más de desahogo en la clasificación, pero todavía con un cierto riesgo, lo cual es un estímulo para que busquen tres puntos con los que aliviarse".

Mendilibar y su transformación del Sevilla

"Le tengo muchísimo respeto: es un grandísimo entrenador, un hombre que sabe hacer extraordinariamente bien lo que hace, que no es tan sencillo. Estamos acostumbrados a aquel Eibar, que era el equipo que más jugaba en campo contrario. Son cosas sencillas pero que no lo son tanto, aunque nuestra manera de hacer es diferente. El Sevilla es un equipo muy fuerte físicamente, con muchas alternativas en situaciones de peligro. Nosotros, si con balón tenemos pausa y tranquilidad, les podemos hacer daño".

El ambiente que espera el domingo

"Estos jugadores ya han vivido situaciones en escenarios como el que se nos puede presentar el domingo, con la presión del público, aunque creo que esto está prácticamente superado, aunque sí puede influir sobre el árbitro".

Cuatro partidos en 10 días

"Ahora están todos menos Gerard y Coquelin; el resto están en condiciones. Me va a venir bien para poder gestionar el cansancio, algo que no hemos podido hacer en otros momentos de la temporada cuanto no teníamos a tanta gente. Me cuesta decidir quien juega ahora. Tengo muchos centrocampistas, aunque la mayoría de ellos son diferentes. El Sevilla es un equipo fuerte, pero hay que pensar en que podemos tener el balón".

Autogestión en los partidos

"A los futbolistas no les pido que hagan siempre lo mismo ni nunca: son ellos los que tiene que elegir, sobre un orden que tenemos, los que tienen la libertad para tomar decisiones".

¿Se exige la Champions?

"Nuestro objetivo es entrar en Europa, pero nuestro planteamiento es el de ir a partido. Y si perdiéramos en Sevilla, seguiríamos con la misma perspectiva".