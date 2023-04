Decía Luis Aragonés que el optar a ganar ligas o la pelea por los objetivos se deciden siempre en las diez últimas jornadas, ese ecuador en el que un equipo ya puede ser capaz de definir a qué es capaz de aspirar realmente, y que todo lo anterior eran meras elucubraciones. Y esa fina línea del calendario ya la han superado los conjuntos de la Primera División española. Llega el momento en el que «te juegas las habichuelas», como decía el Sabio de Hortaleza, esa frontera en la que sale a relucir el talento, la fortaleza mental y la presión, ese enemigo que muy pocos son capaces de saltar para terminar cumpliendo las expectativas.

El Villarreal CF pretende volver a disputar competición europea la próxima temporada y cierto es que no lo tiene mal. Pero los futbolistas que dirige Quique Setién no pueden dormirse en los laureles, puesto que la competencia es mucha, más si cabe cuando la prioridad radica en jugar la próxima Liga de Campeones y, a partir de ahí, si no se lograra dicho objetivo, conformarse con la Europa League e incluso la Conference.

Pelotón de cuatro

Quedan nueve jornadas para terminar LaLiga y el Submarino, pese al traspié en casa ante el Real Valladolid del pasado sábado (1-2), nueve finales en las que la cuarta plaza está ubicada en el punto de mira amarillo.

Pero asaltar dicha posición, es decir, la zona Champions, no será fácil, ya que otros tres equipos, dos especialmente, Real Sociedad y Betis, con permiso del Athletic de Bilbao --algo más rezagado, aunque podría ser 5º ó 6º--, aspiran a ser quienes se lleven el pastel. Sí, sí, pastel, porque la Champions es el postre de LaLiga, por el gran aumento de ingresos económicos que supone el disputarla.

La Real lleva la delantera, es 4º con 51 puntos, tres más que el Betis (5º con 48) y cuatro más que los groguets (6º con 47), los directamente implicados en la pelea por la Champions con 27 puntos por jugarse, mientras que el Athletic es 7º con 43, a 4 del Submarino y a 5 de los verdiblancos, con opciones reales de Europa League.

Los cuatro equipos tendrían plaza europea segura si el Real Madrid gana la Copa del Rey, ya que entonces el 6º (y el 5º) jugaría la Europa League y el 7º la Conference. En caso de que ganara el torneo del KO Osasuna, la 5ª plaza sería para le Europa League, a la que irían también los navarros, y la 6ª para la Conference.

Presión

Nueve finales en las que el Submarino tendrá tres salidas complicadas: Sevilla, Rayo y Valencia; y dos duros rivales en casa: Athletic y Atlético de Madrid.

Quien tendrá mayor presión es la Real Sociedad, que defiende la 4ª plaza y tiene un duro calendario visitanto a Betis, Osasuna, Barça y Atlético, y recibiendo a Rayo, Real Madrid y Sevilla.

Tampoco el Betis lo tendrá fácil con salidas ante Osasuna, Barça, Athletic y Sevilla, recibiendo a la Real y al Rayo. Mientras que el Athletic tiene dos duelos directos en Vila-real y recibiendo al Betis. El sueño de la Champions depende del Submarino.