La jornada no fue excesivamente positiva para el Villarreal femenino. Perdió frente al Real Madrid, como también tropezó el Alhama, pero el que ganó fue el Alavés que suma 18 puntos (los mismos que el equipo murciano) y ambos están a dos de la salvación, plaza que ya ocupa el Villarreal con 20. Pero quedan cuatro jornadas no aptas para cardíacos. El próximo domingo a las 12.00 horas habrá toda una final en el Mini Estadi contra la Real Sociedad, equipo que no se juega hada y que la levantado el pie del acelerador: un triunfo en las cuatro últimas jornadas.

Apoyo de la afición A lo largo de la semana se hará un llamamiento a la afición para que acuda al campo a dar soporte al equipo de Sara Monforte. Ahora más que nunca hace falta ganar un partido para poner pie y medio en la permanencia.