Quique Setién ha comparecido en la previa del Villarreal CF-RCD Espanyol, que este jueves, 27 de abril del 2023, abre una secuencia de tres encuentros en una semana. Un Setién especialmente crítico con el rendimiento de los suyos cara a la portería rival, pero también en la propia.

Aquí lo más destacado de su intervención:

¿Cómo ve al equipo tras dos derrotas seguidas?

"El equipo llega bien. En general, los jugadores que están disponibles están muy bien y podemos afrontar el partido con tranquilidad. Hay ganas; y aunque el estado de ánimo es un poco de cabreo, por las dos derrotas que hemos sufrido, estamos fuertes anímicamente. Afrontamos el partido con todas las garantías, desde luego".

¿Qué partido espera?

"Es un partido para los dos equipos muy importante, porque al Espanyol le podría aliviarse y para nosotros, en nuestro objetivo de estar en puestos de Europa, también es importante, por los equipos que están [Betis y Real Sociedad] y los que vienen por detrás [Athletic Club y Osasuna], que están sumando puntos".

"El Espanyol necesita los puntos imperiosamente; por una parte es bueno para nosotros, porque sabes que la ansiedad te lleva a las precipitaciones, puede ser contraproducente. No es un partido vital para ellos, pero sí muy importante. El nivel de exigencia que van a tener va a ser muy alto, así que tendremos que estar fuertes y atentos para superar este partido, que va a ser muy complicado".

El estado de Gerard Moreno, Raúl Albiol y José Luis Morales

"No hay una fecha exacta para que vuelvan, estamos pendientes de sus evoluciones. Gerard está entrenando; Raúl aún tiene unas pequeñas molestias y está en tratamiento; y Morales sufrió una rotura y ahora hay que esperar, porque le va a llevar unas semanas, no sé cuantas exactamente".

Calendario cargado... y un solo delantero

"Como ya lo hemos visto toda la temporada, estas circunstancias surgen. Tenemos jugadores que pueden adaptarse a posiciones que no son las suyas, pero que en algunas ocasiones lo han podido hacer; o la posibilidad de que no juguemos con un punta, como ya lo hemos hecho. La realidad es que, a pesar de esta circunstancias, y pese a los jugadores de la base, lo podremos cubrir con la gente del medio del campo".

Falta de gol

"La realidad es la que es. Lo que podemos hacer, es generar ocasiones: meterlas o no está en manos del destino. De las ocasiones que creamos a las que metemos hay una diferencia considerable; me gustaría que el porcentaje fuera mayor, y también a los futbolistas. Es una cuestión a veces de rachas, otras veces de jugadores que tengan más dificultad en meterlas, pero esto se trabaja en los entrenamientos. Pero lo importante es generarlas; porque, de lo contrario, entonces sí que no se podrán marcar".

Y lo que se concede

"Me preocupa más de las sensaciones que me transmite mi equipo, que una hipotética victoria o derrota. El equipo generó treinta y pico ocasiones contra el Sevilla, disparo y generó muchas amenazas aun sin acabar en disparos… Esto es lo que me interesa. Hay otra cosa que me preocupa también: nos generan demasiadas ocasiones. Este equilibrio lo tenemos más a favor, pero sí que me preocupa. Un equipo de nuestro nivel debería ser capaz de defender mejor. Hablo de capacidad, no de contundencia. Si llegamos 25 veces, es porque tenemos jugadores de un perfil que nos dan eso. Si, además, fueran capaces de hacer lo contrario, estaríamos peleando por el título, seguramente. Tenemos que ser conscientes del equipo que tenemos y a lo que jugamos. Pero las cosas a mí me cuadran, aun encajando esos goles y con los que conseguimos nosotros. Trabajamos todos los entrenamientos ejercicios de finalización con muchos jugadores para meterlas en los partidos. Y en defensa también: estas dos cosas fundamentales sí las trabajamos"

¿Cómo ve la Champions tras el Betis-Real Sociedad?

"Lo que he venido diciendo desde hace varias semanas, aunque ahora quedan menos partidos: las diferencias no son grandes y estamos ahí. Y vamos a estar ahí hasta el final. Hay tanta igualdad, como se vio en este partido. Este es el sino de la categoría hoy en día"

"Contar con un futbolista que entiende el juego, toma decisiones casi siempre correctas y que sabe marcar los tiempos, indiscutiblemente es, para nosotros y nuestra manera de jugar, algo excepcional. Por eso lo juega todo, y su ritmo le permite aguantarlo todo sin lesionarse y jugando a un nivel muy alto. Si no lo tuviéramos, jugaría otro, pero no sería lo mismo".