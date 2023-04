La crónica | El Villarreal femenino merece más pero sucumbe ante una efectiva Real Sociedad (0-1)

Lo intentó por todos los medios pero no fue posible. El Villarreal fue superior a una Real Sociedad rácana que marcó un gol a la contra en el primer tiempo, obra de Jensen y gozó de unos minutos buenos tras la diana. Las amarillas, superiores en los primeros compases y también en el segundo acto, gozaron de ocasiones para equilibrar el marcador pero la meta realista las desbarató una y otra vez y, cuando la fortuna se alió con al realista en un balón que terminó en la madera.

El Submarino formó de salida con un 1-4-4-2, con Carbonell bajo palos; Irene Miguélez, Lara Mata, Cubedo y Pancha Lara en la línea de retaguardia; Cienfu y Soldevila en el doble pivote, con Nerea y María Llompart caídas a bandas; y Kanteh y Sheila Guijarro formando tándem ofensivo. El equipo de Sara Monforte comenzó gozando de más posesión de balón que las donostiarras, aunque la primera acción de peligro llegó en una acción a balón parado en un disparo de falta de María Llompart que no encontró portería por muy poco. Se mostraba seguro sin balón y fluido cuando lo tenía el equipo amarillo, las ocasiones de gol no llegaban, faltaba ese último pase, pero estaba más cerca de generar peligro la escuadra grogueta que las de Natalia Arroyo. Pero el fútbol a veces te golpea cuando menos parece que pueda hacerlo.

No estaba llegando el cuadro realista pero en el minuto 20 se plantó en el área local con una rápida transición trazada por Amaiur por la banda izquierda, esta disparo pero el cuero lo rechazó la arquera Carbonell, sin embargo, Jensen, que estaba con la caña preparada en el interior del área, remachó a gol a placer. Le tocaba remar a contracorriente al Villarreal, que se veía por debajo en el marcador. El gol cambió el contexto de un partido en el que la Real Sociedad comenzó a jugar con más confianza y pasó a tener más posesión de balón, eso sí, sin capacidad para poner en demasiados aprietos a la defensa vila-realense. Al Submarino también le costaba llegar en ataque Kanteh se mostró bastante activa pero las ocasiones amarillas llegaban solo a balón parado, en faltas lanzadas por María Llompart que tampoco encontraban portería. En una de ellas las amarillas reclamaron penalti, pese a que la colegiada Suárez González sancionó la jugada fuera del área, amén de no sacar la segunda amarilla a la zaguera Tejada.

En la recta final del primer tiempo Pancha Lara pudo equilibrar el marcador pero su remate, desde una posición escorada, se marchó alto. No obstante, las últimas acciones ofensivas del primer acto correrían a cargo del cuadro vasco. Primero en una doble ocasión en la que Carbonell salvó un mano a mano con Jensen y el rechace no lo aprovechó Franssi. A renglón seguido, Amaiur también tuvo chance de abrir brecha en el marcador pero su tiro se marchó al lateral de la red. Y no fue la última, pues Izarne Sarasola obligó a Carbonell a realizar una gran parada el descuento en un balón que buscaba la escuadra.

Segunda parte de color amarillo

La segunda mitad comenzó con un cambió en las locales, el de Albeta por Pancha Lara, y con un Villarreal más incisivo Sheila Guijarro rozó el empate en un tiro que sacó Vanegas cuando ya enfilaba a la portería y, sin tiempo que perder, Albeta colocó un centro medido que remató con la testa Kanteh, pero el cuero se fue ligeramente alto. Buscaba el tanto del empate el Submarino aunque se encontró con dos varapalos en forma de lesión, Sara Monforte se vio obligada a retirar a Cubedo y a Irene Miguélez por Giménez y Tere Morató, esta último relevo de cariz ofensivo en busca de aumentar la presencia en ataque.

Rozan el empate

Y es que los minutos pasaban en el Mini Estadi y el Villarreal, pese a mejorar sus prestaciones respecto al primer acto, no era capaz de encontrar el camino del gol del empate ante un contrincante que defendía su escueta ventaja con oficio y prácticamente renunciando al ataque. Monforte metió el último cartucho en el campo con la incorporación de Belén Martínez, más leña al fuego para, al menos, empatar el partido. Pero el peligro no lo llegó una delantera sino una defensa, con un latigazo de Giménez desde fuera del área que rechazó a córner al meta Nanclares.

El partido encarrilaba la recta final con un Submarino volcado en labores ofensivas pero que se encontraba una y otra vez ante el muro, casi inexpugnable de la Real Sociedad. Pero la insistencia grogueta seguía y Tere Morató, con otro disparo lejano rozó el 1-1, pero la arquera realista rechazó un cuero que terminó incluso golpeando en el poste. Se le aparecía la virgen a conjunto vasco. Hasta final lo intentó el Villarreal pero, finalmente, los puntos se fueron a Guipuzcoa, al menos el Submarino sigue fuera de la zona de descenso y, en consecuencia, continúa dependiendo de sí mismo para conseguir la permanencia en la categoría.