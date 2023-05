Este miércoles se disputa en Mestalla uno de los derbis más apasionantes que se recuerdan entre Valencia y Villarreal. Los de Baraja están solo dos puntos por encima del descenso a falta de seis jornadas para la consecución de la Liga, mientras los de Quique Setién esperan asegurar lo antes posible su presencia en la próxima League, mirando de reojo los puestos Champions que se encuentran actualmente a cinco puntos. Con estos mimbres, decir que el partido será de alta tensión es quedarse corto, y atendiendo a los comentarios que algunos seguidores están vertiendo en redes sociales se confirma la trascendencia del choque en cuestión.

Más allá de la rivalidad deportiva, eso sí, también se ha pretendido caldear innecesariamente el ambiente lanzando algún bulo que no han tardado en desmentir fuentes autorizadas. “Vienen a la grada local a cantar Peter quédate. Parece que vengan a buscar confrontación”, afirma un seguidor valencianista. “Al jefe de seguridad el Valencia me gustaría informarle de que aficionados del Villarreal se están organizando para cantar en Mestalla A segunda, con entradas de público en general. Está aptitud puede ser un problema, están a tiempo de cortarlo”, añade otra aficionada en Twitter.

Al jefe de seguridad del @valenciacf me gustaría informarle de que aficionados del Villarreal se están organizando para cantar en Mestalla A segunda, con entradas de público en general. Está aptitud puede ser un problema,están a tiempo de cortarlo. Todos a la grada visitante. — Isabel Jimenez. (@IsabelVCF) 2 de mayo de 2023

Más allá de la confusión entre aptitud y actitud, lo cierto es que estos mensajes no están fundados en ninguna información y más bien tratan de desinformar en un momento tan delicado para el Valencia como ilusionante para el Villarreal. “No tenemos ninguna información en ese sentido”, confirman desde el Valencia CF a este periódico al ser preguntados por esta cuestión. “Vamos con muchas ganas de ganar para luchar hasta el final por la cuarta plaza. No nos consta que ningún aficionado vaya a la zona local porque todo lo que hemos vendido es para la grada visitante”, concluye el presidente de la Agrupación de Peñas del Villarreal, Javier Pérez.

“Sin ánimo de polémica”

Lo cierto es que desde que el Valencia miraba con condescendencia al Villarreal, cediéndole futbolistas prometedores en su época como Albelda y Palop en la temporada 98-99 ha llovido mucho. Tanto, que ambos equipos se han enfrentado en 45 ocasiones en la máxima categoría, con 17 victorias para el Valencia y 20 para el Villarreal. Han saltado chispas entre ambos equipos en el campo, pero la rivalidad, según añade Javier Pérez desde la afición ‘grogueta’ no debe pasar a la grada: “Vamos sin ningún ánimo de polémica. Ellos están mal y nosotros, bien, pero tenemos que ir todos a la nuestra porque nos jugamos mucho. El año pasado ya tuvimos algún problema en la zona visitante, pero por mi parte no habrá ningún cántico ofensivo. Veo el fútbol como una excusa para divertirse y disfrutar”.

El presidente de las peñas del Villarreal asegura también que la relación con la asociación homónima valencianista “es muy buena. Siempre nos hemos llevado muy bien porque somos gente sana y las personas están por encima de todo”. No olvidan, eso sí, algunos aficionados en Vila-real los cánticos que en 2012 festejaban en buena parte de Mestalla el descenso amarillo tras un gol de Jonas con cánticos de "A Segunda oé, a Segunda oé oé".

Isabel es muy joven para recordar aquel 5 de Mayo de 2012 donde los aficionados del Valencia cantaban lo mismo que ahora pide que no canten los del Villarreal.



Karma lo llaman algunos. https://t.co/2sLPRYmII8 — Dark Side Villarreal 🇪🇸🇵🇱🇺🇦 (@DarkSide_CVF) 2 de mayo de 2023

600 ‘groguets’ confirmados

El Villarreal confirmó este martes que más de 600 seguidores estarán en las gradas de Mestalla este miércoles para presenciar el partido tras agotar las entradas de las que se disponía. Esta cifra de 600 seguidores es la habitual en los partidos entre el Valencia y el Villarreal en las últimas temporadas. La mayoría de estos aficionados se desplazarán con la Agrupación de Peñas, que ya había establecido un viaje organizado en los últimos días.