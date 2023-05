Las lesiones le están lastrando las dos últimas temporadas y le han impedido ser el futbolista que lideró el título de campeón de la Europa League en el ejercicio 2020/21 y disputó la Eurocopa 2020 (en 2021) con la selección española. El pasado verano, Gerard Moreno cambió de hábitos alimenticios, de rutinas e incluso de preparación con el único objetivo de que no se repitiera lo de la pasada campaña.

Pero el Killer de Santa Perpètua de Mogoda no está teniendo la suerte que merece, dos lesiones, en los isquiotibiales y en el gemelo izquierdo, y sendas recaídas están provocando que esta esté encaminada a ser una temporada para olvidar... nuevamente.

Es por ello que, ante su enésimo regreso, ni él mismo ni nadie en el Villarreal CF quiere precipitarse, no solo por preservar su físico y garantizarse que cuando vuelva a jugar no se lastime de nuevo, sino también por su estado mental, tocado enormemente, como es lógico por otra parte, en un ejercicio en el que apenas ha podido disputar 16 de los 32 partidos de LaLiga que su equipo ha disputado hasta la fecha, justo la mitad.

Esperando sus goles

Pese a todo, Gerard siempre ha sacado su olfato realizador y en los 24 partidos oficiales que ha disputado, contando LaLiga, Copa del Rey y Conference League, el barcelonés suma 10 goles y 5 asistencias.

Unas cifras que podrían ser mucho más abultadas si estuviera en condiciones óptimas y que el equipo espera como agua de mayo, nunca mejor dicho.

Es más, se espera que el goleador y jugador franquicia amarillo regrese a la convocatoria de cara al derbi de este miércoles en Mestalla ante el Valencia (19.30 horas), convirtiéndose en el refuerzo más esperado para la recta final de campaña y con Europa en juego.

Setién le espera

De hecho, las sensaciones que ya transmite Gerard en el día a día en la Ciudad Deportiva de Miralcamp invitan al optimismo. «Está entrenando muy bien, dando datos muy interesantes y está ya muy cerca. No sabría decirte porque no queremos que le vuelva a pasar lo que le ha pasado en otras ocasiones de manera reiterada y hay que tener claro que, por lo menos, lo que pensamos es que cuando vuelva es para quedarse ya definitivamente», explicaba su entrenador, Quique Setién, el pasado domingo.

El técnico del Submarino aplaudió la evolución de su delantero y dejó entrever que el derbi de mañana puede ser el día de su regreso. «Va muy bien y es posible que vaya convocado para la próxima jornada el miércoles. Pero hay que ver los datos y los entrenos que va a hacer en estos dos días que le quedan», analizó.

Gerard no juega desde el pasado 19 de marzo y no marca desde el 4 del mismo mes ante el Almería... ¿Por qué no un regreso triunfal en Mestalla, Gerard?