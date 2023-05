El empate del Villarreal en València supo «a poco» al entrenador del Submarino, Quique Setién. El técnico cántabro valoró el esfuerzo y el rendimiento del equipo en términos generales, pero lamentó un resultado que lo dejó «insatisfecho». El 1-1 de Mestalla, sumado a la victoria del martes de la Real Sociedad, deja al Villarreal a siete puntos de la cuarta plaza que da derecho a disputar la Champions el próximo curso, a falta de cinco jornadas.

«El punto sabe a poco», dijo Setién. «Por sensaciones, en la primera parte ya debimos irnos con ventaja. En la primera del partido hemos tirado una al palo, creo que era el momento para hacer daño. Me voy contento con el esfuerzo, pero insatisfecho con solo un punto cuando pudimos haber logrado los tres», añadió.

La inspiración

El preparador groguet se marchó con un sabor agridulce de Mestalla. «En general es un buen partido, pero no siempre estás tan fino y con una inspiración tan alta para conseguir el gol. Hemos hecho lo suficiente para ganar el partido. No me voy contento porque evidentemente pienso que podríamos haber sacado los tres puntos, pero en un escenario tan complicado como éste y ante un equipo que se ha defendido tan bien no es fácil», matizó Setién.

Setién analizó que «es verdad que no hemos terminado de hacer ese último pase mejor y generar ocasiones, aunque hemos controlado totalmente el partido ante un equipo que juega en casa, se defiende y sale a atacar. El Valencia es un gran equipo, se han empleado a fondo defensivamente, pero creo que hemos hecho bastantes cosas bien en general».

El preparador también señaló la falta de puntería en momentos clave. «A veces los merecimientos no dicen mucho, falta el acierto. Hoy han conseguido robar un balón arriba y hacer un gol. Ellos han tenido claro a qué jugar, han defendido y han tratado de atacar más, pero no se han desprotegido lo suficiente, no les pillábamos en las contras y han encontrado su premio en esa acción, cuando entiendo que nosotros debíamos haber sacado los tres puntos», agregó.

La Real Sociedad

Preguntado por las opciones de conseguir plaza Champions la próxima temporada, Setién admitió lo complicado del desafío. «La realidad es que va a ser difícil, dependes de que ellos (la Real Sociedad) fallen, pero vamos a continuar nuestra línea. Si no podemos llegar arriba, por lo menos que no nos cojan los de atrás», comentó. Si el Betis gana el jueves en Bilbao al Athletic, se pondrá a dos puntos del Submarino.

Por último, el técnico cántabro, que dijo que el apoyo de los seiscientos aficionados desplazados es muy importante, manifestó que «ahora ganar los partidos no es fácil para ningún equipo. Todo el mundo se está jugando cosas, hay mucho equilibrio».