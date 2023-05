El Villarreal B está luchando por la permanencia en LaLiga SmartBank y necesita el apoyo de todos los aficionados 'groguets' en esta penúltima cita en casa. Por ello, el club invita a toda la afición amarilla a apoyar al filial este domingo a las 14.00 horas en el Estadio de la Cerámica ante el Sporting de Gijón.Acudir tendrá sus ventajas a los abonados y simpatizantes en su abono de la próxima temporada 2023/24.

El filial amarillo se encuentra a seis puntos del descenso a falta de que se jueguen los doce últimos de las cuatro últimas jornadas. Al equipo de Miguel Álvarez le valdrá con sumar de cinco a seis puntos para consolidarse en el fútbol profesional, donde a día de hoy continúa siendo el único filial que milita en la segunda división del fútbol español. Por eso de la importancia del partido. Y por eso el club quiere incentivar a los que se den cita el domingo en La Cerámica.

A tener en cuenta

El partido del domingo sumará como asistencia dentro del programa de Very Yellow People (VYP) del primer equipo para poder ser Oro la próxima temporada. Esto no implica que se vaya a penalizar al abonado que no venga, pero sí se premiará al que asista, ya que se le sumará como asistencia dentro de esta campaña. Por ejemplo, si un abonado no ha venido a dos partidos del primer equipo en el Estadio de la Cerámica, si acude el domingo se le quedará en un partido de ausencia.

Puedes tener un premio especial

Se sortearán las camisetas de los once jugadores titulares del Villarreal B en el choque entre los asistentes. El club ya dará detalles de cómo se realizará dicho sorteo. Como es habitual, cada abonado podrá recoger hasta cinco invitaciones de uso exclusivo para la afición local. Dichas entradas se repartirán en el mismo acceso del estadio.

Plan de acceso

Los abonados de Fondos (Norte y Sur) y Tribuna Preferente podrán acceder con su pase libremente bien a la Tribuna Preferente y Fondo Sur. Los asientos no estarán asignados y los aficionados se ubicarán por orden de llegada. En caso de acudir con invitados, podrán sentarse en la misma zona.

Los abonados de Tribuna (central y lateral), Palco VIP y Palco de Honor accederán con su abono a su localidad habitual y no pueden llevar invitados a esta zona. Las invitaciones que soliciten serán del resto de zonas habilitadas (Tribuna Preferente y Fondo Sur).

Los abonados de Súper Tribuna se ubicarán en la Súper Tribuna Par, acceso por Puerta 15 (no se abrirá la Impar). El Villarreal CF abrirá las puertas desde 90 minutos antes del inicio del partido. Aquellos que reservaron su asiento en el Mini Estadi para la primera parte de la temporada tendrán acceso libre a Tribuna Preferente.

Venta de entradas

Habrá venta de entradas a 15 euros en las taquillas del Estadio de la Cerámica desde 90 minutos antes del inicio del partido. Los parkings abrirán exclusivamente para aquellos que tengan su parking de temporada, al igual que con el primer equipo.