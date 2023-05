Cinco jornadas para cerrar la temporada 2022-2023. El Villarreal, tras este ‘mini parón’ por la final de Copa del Rey, ha recargado las pilas para afrontar el tramo definitivo con el objetivo de cerrar una plaza para la Europa League... y quién sabe si meter presión a la Real Sociedad, cuarta con 61 puntos. Lejos de la Champions pero en una posición privilegiada para regresar a la Europa League, ya que aventaja en dos puntos al Betis y en siete puntos al Girona y al Athletic Club.

Un Athletic Club que visitará el Estadio de la Cerámica el próximo sábado (18.30 horas) en un duelo directo que ya prepara con los cinco sentidos el conjunto amarillo.

Las dudas para el sábado

En la sesión de este martes, Quique Setién no pudo contar con Gio Lo Celso, Albiol y Kiko Femenía, que son duda. El mediapunta argentino se perdió la última jornada frente al Valencia por unas molestias musculares que sufrió ante el Celta de Vigo. De hecho, el santanderino confirmó que sustituyó a Lo Celso porque estaba cargado muscularmente. En función de su evolución durante la semana podría ser una de las novedades en la lista.

Por el contrario, el que regresó en Mestalla fue Raúl Albiol, pero el central continúa con molestias en su rodilla y su participación no es segura. Tampoco estuvo en el entrenamiento Kiko Femenía, que no juega desde el encuentro ante el Valladolid y es una incógnita. En el capítulo de bajas, siguen siendo fijas las de Francis Coquelin y José Luis Morales. El francés no regresará en este curso y el delantero lo tiene muy complicado tras sufrir una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda en el Sánchez Pizjuán.

Gerard, a más

La nota positiva es la evolución de Gerard Moreno, que regresó después de 45 días ante el Valencia disputando los 14 minutos finales. El delantero groguet sigue adquiriendo el ritmo de sus compañeros para intentar aportar su gran calidad en este tramo final. Sin embargo, no hay prisas con Gerard, puesto que lo más importante es que evite cualquier tipo de recaída muscular.