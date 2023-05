Yeremy Pino: su bajón anímico, su futuro y su relación con Setién

Con solo 20 años ha jugado 9 veces con la selección española absoluta, ha estado en un Mundial y suma ya 86 partidos en Primera División y 118 oficiales en el Villarreal. Es la envidia de cualquier niño al que le apasione el fútbol pero, como en cualquier faceta de la vida, siempre hay momentos en las que las cosas no salen como uno espera. Eso le sucedió a Yeremy Pino, que no tuvo su mejor inicio liguero y vio que no podía debutar en Qatar 2022 y entró en un pequeño bajón anímico. La llegada de Quique Setién significó un antes y un después para esta perla de la Cantera Grogueta, siendo en la actualidad uno de los valores al alza y todo un referente en el Submarino.

Así ve al equipo en este tramo final El joven canario analizó cómo está el equipo, así como su situación personal, para afrontar la recta final del campeonato y pelear por el objetivo marcado por el club, que es la clasificación para competiciones europeas. "Veo al equipo con confianza. En los últimos partidos se ha visto que estamos bien. Lo importante es ganar y esto depende de nosotros mismos. Además, ahora incorporamos a Gerard, lo que también es muy importante. Vamos todos a una", afirmó. El de Las Palmas reconoció que la semana sin Liga les "ha venido muy bien para desconectar, estar con la familia y volver con las pilas cargadas" para la recta final, ya que llevaban "muchos partidos con poco descanso". Ahora, el extremo groguet ya piensa en el duelo contra el Athletic, un rival directo por las plazas de Europa League. "Cada partido es un mundo. En Sevilla tuvimos la mala suerte de encajar un gol en contra en el último minuto. Contra el Valladolid no tuvimos nuestro día, pero el resto de los partidos creo que hemos estado a un buen nivel", argumentó. Bajón en el Mundial Sobre su situación personal, Yeremy desveló su pequeño bache. "Después del Mundial lo pasé mal. Estuve prácticamente un mes sin jugar. Intentaba poner buena cara todo el día, pero por dentro te comes la cabeza. Poco a poco cogí confianza de nuevo, gracias al míster --Quique Setién--, que me ayudó mucho y a todos los compañeros", resaltó. "Mis sensaciones no siempre son buenas, pero ahora mismo me encuentro bien físicamente y estoy con muchísima confianza. Atacando o defendiendo siempre intento dar lo mejor de mí. Cuando me enteré de que llevaba 100 partidos se me pusieron los pelos de punta. No me lo creía. Es una recompensa y un orgullo", agregó. Dado su buen momento, se le relaciona con clubs top en el futuro. Al respecto, expresó que tiene contrato hasta 2027, pero que el Villarreal dispondrá. "Los rumores son rumores. Yo tengo contrato, pero si el club puede sacar algo de nosotros y de paso le podemos dar beneficio...", concluye el valor al alza del Submarino.