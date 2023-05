El centrocampista Dani Parejo va a poner fin a una bonita historia con el Villarreal y afronta en esta recta final de la temporada una situación anómala para él, en esta su tercera temporada en el club amarillo, al que llegó procedente del Valencia en el verano del 2020.

El futbolista de Coslada descansará el próximo fin de semana, al estar sancionado por ver la quinta tarjeta amarilla en el partido frente al Athletic Club. Un contratiempo que llega después de un auténtico récord vistiendo la camiseta amarilla: jugar de manera ininterrumpida 41 partidos de Liga con el Submarino.

Parejo cumplirá sanción en el próximo partido de liga frente al Girona, lo que le hará perderse el primer partido liguero de la presente temporada con el equipo de Quique Setién, con el que el centrocampista sigue siendo insustituible como lo fuera para el anterior entrenador, Unai Emery.

El precedente

La última vez que el centrocampista madrileño no jugó un partido de Liga con el Villarreal fue en la jornada 31 de la temporada pasada, la 2021/2022, en la que no fue titular y no jugó ni un minuto precisamente en la visita a La Cerámica del último rival, el Athletic Club, ante el que vio la cartulina que le hará ver el partido desde la grada por primera vez en esta Liga.

Parejo jugó las últimas siete jornadas de la pasada Liga como titular, a las que se han de sumar a los 34 partidos que ha disputado en la actual edición del campeonato, de los que ha disputado un total de treinta completos.