El entrenador del Villarreal, Quique Setién, explicó que el 5-1 logrado ante el Athletic Club de Bilbao fue fruto del «momento extraordinario» por el que pasa el equipo que «casi» tiene garantizada su participación en competición continental la próxima campaña 2023/24.

«Era importante llegar al final de la temporada bien porque es cuando se juega todo y creo que lo hemos conseguido. Estamos en un momento realmente extraordinario y con un punto de rendimiento muy alto y esto se traduce en goles y puntos», dijo Setién en la rueda de prensa posterior al choque, tras derrotar con contundencia a la escuadra vasca.

«Hemos estado tremendamente resolutivos en labores ofensivas, hemos fallado algunas que podían haber ampliado el marcador, pero si el partido no es completo, es casi. Estoy satisfecho del trabajo y de cómo estamos haciendo las cosas», agregó el preparador cántabro tras el importante triunfo de su equipo en La Cerámica.

Opciones europeas

El entrenador del Villarreal comentó que «casi» tienen en el bolsillo la clasificación para la Europa League, competición que el Submarino volvería a jugar tras dos campañas de ausencia, la pasada por su participación en la Champions League, en la que llegó a semifinales, y en la actual al participar en la Conference League, en la que quedó apeado en la ronda de cuartos de final ante el Anderlecht. De hecho, la última ocasión en la que el Submarino tomó pare en la segunda competición continental terminó levantando el trofeo en Gdansk contra el Manchester United, en una noche para el recuerdo.

Pero el Villarreal no se conforma solo con jugar los jueves y quiere más. El cuadro que dirige Quique Setién se coloca a cinco puntos de la cuarta plaza de Champions, que ahora ostenta al Real Sociedad, todo después de ganar y de que el cuadro donostiarra no pasara del empate en casa ante el Girona, precisamente el próximo rival amarillo la semana que viene en Montilivi.

Justo eso recalcaba el técnico groguet: la importancia de mantener este ritmo de juego y resultados por si pueden luchar por entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

«No podemos esperar a ver qué va a hacer la Real Sociedad. Estaremos al tanto y ganar los partidos que tengamos y si la Real falla, trataremos de estar ahí, no vamos a renunciar a nada. Europa está casi ahí, está casi conseguido», aseguró el preparador amarillo.

Sin embargo, Setién también se refirió a las ocasiones concedidas al rival. «No me olvido de la primera ocasión que la han tenido ellos y alguna más. Me gustaría que no me generaran tanto, pero los jugadores que tenemos son de jugar para adelante y no especulan, aunque también hay que controlar las contras y no es fácil», finalizó al respecto.

Calendario

Al Submarino le restan cuatro partidos por disputar esta temporada: visitar al Girona, recibir al Cádiz, jugar en Vallecas y terminar la liga en casa frente al Atlético de Madrid. La Champions todavía es posible y más con versiones del Villarreal así.