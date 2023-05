La cara más solidaria del club de la Plana Baixa ha vuelto a salir a relucir. El Villarreal CF ha disfrutado este martes de la fiesta de final de temporada de Endavant Igualtat. Las asociaciones y los equipos de la Cantera Grogueta se han dado cita en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real para vivir una inolvidable jornada con juegos y actividades, que culminó con la celebración de una multitudinaria comida en plenas fiestas patronales de Sant Pasqual.

Esta tradicional fiesta, que se interrumpió a causa de la pandemia del covid-19, se ha celebrado de nuevo después de tres temporadas y la expectación ha sido máxima. El evento ha tenido una gran acogida y ha contado con la participación de más de 400 personas. Entre ellos, los futbolistas del primer equipo Yeremy Pino y Jorge Cuenca, que se han sumado a esta gran fiesta por la igualdad. El delantero canario, canterano del club, incluso ha podido saludar a algunas de las personas de los centros con los que disfrutó de encuentros y vivencias durante sus distintas etapas como jugador del fútbol base.

El Villarreal Femenino, Villarreal B, Villarreal C, Juvenil A, Juvenil Roda, Juvenil B, Cadete A y Cadete Roda han compartido un fantástico encuentro con las asociaciones que han participado durante toda la temporada en el proyecto de Endavant Igualtat del club amarillo: Cris La Vall (enfermedad mental), Down Castellón (síndrome de Down), Aspropace (parálisis cerebral), CAU Castelló (autismo), La Panderola (educación especial), Residencia Virgen de Gracia (tercera edad), AFA Vila-real y Almassora (alzheimer) y el Centro Plana Baixa de Nules (centro de acogida).

Diversión en una gran jornada

La diversión ha reinado en una jornada de convivencias en la que ha habido todo tipo de juegos y actividades: campo hinchable 3×3, chutómetro, diana, karaoke, juegos de mesa, photocall y la presencia de Groguet, la mascota del Villarreal, que no ha querido perderse esta fiesta de Endavant Igualtat.

Durante toda la jornada, también estuvo muy presente el recuerdo de José Manuel Llaneza. El exvicepresidente del Villarreal CF era uno de los grandes impulsores del proyecto Endavant Igualtat y siempre lideraba las fiestas con las asociaciones y centros de la provincia.

Endavant Igualtat, un proyecto pionero

Endavant Igualtat es un proyecto impulsado por el Villarreal CF que apuesta por la educación y el desarrollo personal de los jugadores del fútbol base. Los equipos principales de la Cantera Grogueta y el Villarreal Femenino apadrinan a distintos centros especiales de la provincia de Castellón, con el objetivo añadido de ayudar a los miembros en su crecimiento personal y con una sensibilidad acorde a las necesidades y dificultades de los demás, compartiendo con ellos sus experiencias en un enriquecedor intercambio de valores que impulsa y favorece el crecimiento de ambas partes.

La iniciativa consiste en realizar actividades de convivencia a lo largo de toda la temporada, con encuentros periódicos tanto en los centros de las asociaciones como en las instalaciones del Villarreal CF. En la medida de sus posibilidades, los miembros de los centros asisten a los partidos y animan a sus equipos en la Ciudad Deportiva.