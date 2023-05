El trabajo del Villarreal CF en la Cantera Grogueta va recogiendo sus frutos año tras año. Es por ello que sus integrantes reciban un reconocimiento merecido al esfuerzo y a la pasión por unos colores. El Submarino ha galardonado a ocho jugadores por cumplir una década defendiendo la elástica amarilla, en un acto homenaje que estuvo encabezado por el presidente de la entidad de la Plana Baixa, Fernando Roig, que entregó personalmente el tradicional Submarino de Cerámica a cada uno de los premiados.

El evento, celebrado en el Estadio de la Cerámica, también contó con la asistencia del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles; el director de fútbol, Miguel Ángel Tena; el director de fútbol base, Pablo Cañada; y las coordinadoras del Villarreal Femenino, Patri Traver y Laura Cuesta, es decir, la columna vertebral dirigencial de fútbol de la entidad, desde el apartado profesional hasta todo el fútbol formativo.

Merecido reconocimiento

Entre los premiados, destacó la presencia del jugador del primer equipo Álex Baena. Además, también recibieron este distinguido homenaje otros siete futbolistas de la entidad amarilla: Diego Collado (Villarreal B), Ander Rubert (Juvenil Roda), David Martín (Juvenil C), Marta Querol (Femenino B), Marta Ortells (Femenino B), Marta Durá (Femenino C) y Esther Mollón (Femenino C).

Álex Baena, leyenda

El almeriense Álex Baena llegó con 11 años a la Cantera Grogueta. Diez años después es jugador del primer equipo e internacional sub-21. Es feliz en Miralcamp, aunque reconoce que no fue sencillo: «Llegar aquí con 11 años es un poco duro. Alejarte de la familia y amigos no es fácil. Pero todo el Villarreal ha hecho que me sintiera como en mi casa desde que llegué al club. Estoy muy agradecido por el trato que recibí tanto yo como mi familia desde que vine a Vila-real, y a la larga eso se agradece».

Un Baena que no quiso olvidarse de José Manuel Llaneza. «Gracias a él estoy aquí. Apostó mucho por mí y siempre se portó muy bien conmigo», dijo.

Roig, orgulloso de la base

Por su parte, el presidente del Submarino, Fernando Roig, afirmó sentirse «orgulloso» por la buena salud de que goza la Cantera Grogueta. «Gracias a todos por el esfuerzo y sacrificio, y por tantos años de compromiso con el Villarreal», indicó el dirigente.