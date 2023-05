Sabe lo mucho que se juega su equipo y no quiere errores. Jugar Europa es la prioridad y meterle presión a la Real Sociedad para seguir soñando con la Champions League es su principal objetivo. El entrenador del Villarreal CF , Quique Setién , ha analizado este viernes la previa del encuentro de este sábado contra el Girona FC, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga en Primera División, que se disputará en el Estadi de Montilivi a partir de las 14.00 horas.

El técnico santanderino sabe de la importancia de los puntos en juego y ha realizado un análisis pormenorizado de cómo llega su equipo y qué espera del Griona. Estas son las sentencias de Setién en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp.

Su equipo

"Bueno, es verdad que cada vez queda menos y los partidos son más decisivos para nosotros y para todos y para los que pretendemos algún objetivo como el que pretendemos nosotros. La realidad es que nosotros hemos llegado bien a este sprint final del campeonato y, salvo pequeños incidentes que podamos tener, que tenemos a un par de jugadores que todavía están un poco... vamos a ver cómo se encuentran... pero estamos bien y con todas las garantías de afrontar un partido que va a ser muy difícil, está claro".

El rival

"Es un grandísimo rival. A mí me gusta mucho este equipo, me gusta mucho el trabajo de Míchel, me parece que tiene una puesta extraordinaria, con futbolistas de mucho nivel que quizás no sean muy conocidos, pero son futbolistas extraordinarios que hacen las cosas muy bien y que te comprometen permanentemente. Yo creo que están en un momento muy bueno, no sé si han ganado un montón de partidos en estos últimos ocho o nueve partidos, han perdido uno y ya no por el resultado, sino por las cosas que hacen, la movilidad que tienen, la calidad. Me parece un equipo muy dinámico y muy difícil de competirle. Muy difícil".

El estado de Cuenca

"Jorge Cuenca ha estado entrenando bien, pero ayer tenía algunas molestias en la espalda y en el cuello que le impidieron entrenar. Hoy está mejor, se le trató por la mañana y creo que no va a tener problemas. Hay algún par de jugadores que también tenían molestias y a ver si podemos contar con ellos en plenitud".

El partido que espera

"Los dos equipos vamos a perder jugadores importantes en la estructura, ellos a Romeu y nosotros a Parejo. También vamos a perder a Pau, pero creo que Cuenca lo va a hacer perfectamente y va a estar preparado. Pero es verdad que, en el caso de los puntas, Riquelme está también en muy buen momento. No sé quién jugará arriba, pero todos los partidos y todas las secuencias que hemos visto de ellos, indican que cualquiera que juegue hay mucho fútbol en sus piernas y en su cabeza. Desde luego, va a ser un partido disputado y como digo, seguro que entretenido".

La baja de Parejo

"Bueno, se puede seguir jugando igual. Es verdad que, en los últimos partidos y ya desde hace algún tiempo, cuando los rivales han detectado la importancia que tiene para nosotros Parejo, pues normalmente se han preocupado bastante más de él. Esa función la han tenido que desarrollar en muchos momentos de los partidos otros jugadores, no nos limitamos solamente a que Parejo pueda ser el único conductor, de la misma manera que el Girona no tiene solo a Oriol Romeu. Tiene una serie de futbolistas que están al rededor que también entienden la posición, que saben moverse muy bien y que son capaces de jugar hacia adelante y marcar los tiempos. Son circunstancias que, evidentemente, tienes que asumirlas, porque esto pasa, pero creo que nadie va a poder hacer exactamente lo que hace Parejo ni lo que hace Oriol Romeu, pero se pueden acercar".