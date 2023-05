Tiene claro que no hay margen de error si quieren jugar la próxima edición de la Champions League . El entrenador del Villarreal CF , Quique Setién , ha reconocido este martes que el objetivo del equipo amarillo es mantener la buena racha por la que atraviesan hasta el final de LaLiga y ver qué sucede, es decir, si pueden clasificarse para la Liga de Campeones.

En la víspera del duelo de este miércoles ante el Cádiz CF en el Estadio de la Cerámica (19.30 horas), el entrenador santanderino ha hecho un repaso de cómo está el equipo, a las rotaciones, a la situación de los lesionados, el momento de jugadores como Gerard Moreno o Gio Lo Celso , e incluso sobre su futuro como entrenador del Submarino.

Las rotaciones

El equipo amarillo sigue contando con los lesionados de larga duración, Francis Coquelin y José Luis Morales, a los que está jornada se van a sumar Juan Foyth y Raúl Albiol por problemas físicos, mientras que es duda Étienne Capoue, que no se ha ejercitado a lo largo de la semana y que apunta a baja casi segura para este partido.

"Capoue está con un proceso febril y no ha entrenado, no se ha encontrado bien y vamos a ver cómo se encuentra mañana. Pero en principio, es obvio que esto le va a afectar. Ya también Baena el otro día jugó con algunos problemas en ese sentido y es verdad que esto puede dar lugar a hacer algunos cambios, está claro. Hay jugadores que están en condiciones, están bien y seguramente podamos ver algún cambio en la alineación", ha comentado.

Gerard Moreno y Gio Lo Celso

En cuanto a dos de los cracks del equipo, que ahora son suplentes, como Gerard Moreno y Gio Lo Celso, ha explicado que "Claro que podrían jugar de inicio, perfectamente, como otros muchos". "Lo que pasa es que solo tengo once puestos y no puedo meter a los 18 ó 20 jugadores que tengo disponibles ahora. Hay que cuadrar bien las cosas para que podamos sacar el mejor equipo y el más competitivo tanto en ataque como en defensa. Hay que tratar de buscar siempre el equilibrio", ha añadido.

El reto de final de LaLiga

Sobre el objetivo de aquí a final de LaLiga, fue claro: "Queremos acercarnos a la Real, las cosas que podemos controlar que es lo que hacemos nosotros. Hasta ahora, llevamos una racha muy buena que nos ha permitido estar ahí arriba, conseguir matemáticamente entrar en Europa, lo cual entiendo que es muy positivo, pero todavía tenemos un reto importante, que es sumar más puntos a la espera de lo que pueda hacer la Real. Mientras matemáticamente no estén las cosas claras, hay que seguir sumando y tratar de ganar, hacer las cosas bien".

Su futuro como técnico

Sobre su situación personal, el entrenador del Villarreal comentó que “las cosas en este deporte nunca son fáciles. Uno sí que tiene las ideas claras de lo que quiere, pero luego desarrollarlas es lo más complicado. Primero hay una etapa de adaptación y convencimiento que puede costar más o menos”.

“Esto es un periodo que valoro también como una experiencia personal extraordinaria y, desde luego, estoy satisfecho con todo lo que nos ha ido pasando. Lo importante es mirar siempre hacia delante. Siempre dejo lo de atrás, haya ido bien o mal, y trato de mirar siempre al objetivo que quiero. Estoy tranquilo, satisfecho y alegre de saber que han ido bien las cosas porque sé que para el club es bueno que el equipo entre en Europa”, dijo.

Setién también habló de su futuro, sobre el que dijo: “Siempre pienso cuando llego a un sitio que me voy a quedar toda la vida porque me permite mirar más lejos. Siempre trato de ver las cosas con perspectiva. No hago caso de perder o ganar cuatro partidos seguidos. Hay que mirar hacia delante. Siempre tuve en mente al Villarreal que quería ver y convencer a jugadores que sabía hasta dónde eran capaces de llegar”.

“La afición estará contenta porque el equipo ha conseguido estar el año que viene en Europa y espero que tengan un reconocimiento con los jugadores y el equipo, algo que ya lleva pasando desde hace un tiempo”, finalizó.