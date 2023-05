La crónica | El Villarreal se merienda a un Cádiz blandito y sigue soñando (2-0)

El Villarreal CF no arroja la toalla y mantiene vivo el sueño de la Champions League. El conjunto de Quique Setién suma y sigue, está lanzado, enrachado, y encadena cinco victorias y un empate en los últimos cinco encuentros. Los amarillos no dan concesiones a la Real Sociedad en el mano a mano por la cuarta plaza, obligando a los donostiarras a no fallar.