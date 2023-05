Exigente con el juego de los suyos, pero satisfecho con el resultado. Quique Setién valoró el triunfo ante el Cádiz que permite a los suyos seguir en la pelea por la Champions, a falta de dos jornadas: "Creo que lo mejor han sido los tres puntos". "No hemos hecho un buen partido y el Cádiz ha merecido algún gol, me cuesta estar contento", matizó.

El cántabro detalló que "en la primera parte hemos estado mejor e, incluso, podíamos haber ampliado el marcado". "Pero a mí me gusta tener más control del partido. Evitar que te hagan daño no es fácil, y creo que no hemos estado bien en muchas cosas que podemos mejorar", incidió.

No en vano, Setién apuntó que "el equipo llega bien en la recta final y el estado de forma de algunos jugadores es extraordinario". "El estado de ánimo en general hace que las cosas fluyan mejor; y jugadores que han tenido problemas, como Jackson o Gerard, están ahora emergiendo y haciendo grandes cosas", explicó.

Se rinde a Jackson

Sobre el autor del doblete, comentó que "el potencial ya lo conocíamos, pero estaba lesionado y no podía demostrarlo". "Lleva ocho goles y dos asistencias en seis partidos" , detalló. Además, dejó entrever que no le van a faltar novias: "Va a terminar la temporada de manera espectacular, y la tristeza para nosotros es que puede venir alguien y se lo puede llevar pagando el doble de lo que pagaron antes".

Respecto a Pepe Reina, destacó que «es un caso opuesto al del senegalés". "Lleva 1.000 partidos, que es mucho decir. Hoy [por ayer] ha estado a un nivel muy alto, con grandes intervenciones", recalcó. "Creo que Reina, Jackson y Trigueros han sido claves en el partido; por lo que solo me quedan palabras de reconocimiento y elogio para él", señaló. "Con 41 años, su nivel es muy alto y nos está dando muchos puntos en este tramo de campeonato", evaluó el cántabro.

A su vez, Setién manifestó sobre las opciones de clasificación para jugar la Champions que "la Real Sociedad no hay manera de que falle y hay que reconocer que durante todo el año han estado muy fuertes. "No sé si van a fallar en estos dos partidos; lo que vamos a intentar es tratar de jugar bien y sumar los puntos que quedan para ver si se equivocan", dijo.

La visión de Sergio González

El entrenador del Cádiz apuntó que deben recuperarse de este 2-0 y centrarse en el próximo contra el Celta, que calificó de «capital». "Hasta el primer gol, el encuentro estaba muy estable y por eso nos fuimos con mucha rabia por las dos acciones. A pesar del segundo gol, hemos sacado casta y orgullo, pero no nos ha dado", relató. Por su parte, se mostró optimista cara a conseguir la permanencia: "Hace tres o cuatro meses hubiéramos firmado estar como estamos: dependemos de nosotros mismos y tenemos un partido en casa".