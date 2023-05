La explosión de Jackson le aleja del Villarreal

Es la sensación del momento (incluso del fútbol mundial), no hay jugador tan determinante ahora mismo, en el epílogo de LaLiga Santander. Nico Jackson, a sus 21 años, está viviendo una explosión como pocas veces se ha visto en los últimos tiempos, admitiendo ya sin sonrojarse comparaciones el brasileño Ronaldo, el marfileño Didier Drogba... por su potencia física, calidad y capacidad de definir, esa que le era esquiva al principio de la temporada pero que ahora exhibe de una forma insultante para defensas y porteros rivales.

Aun con ese parón de dos meses, Jackson, con 11 goles, supera a los máximos realizadores de las últimas campañas, como Arnaut Danjuma o Karl Toko Ekambi, igualando a Cédric Bakambu (tiene dos jornadas para superar la docena de éste, hace siete temporadas).

El Villarreal asiste al estallido del senegalés con una mezcla de sensaciones, atento a un jugador por el que apostó en septiembre del 2019. Su futuro parece lejos de La Cerámica, esta vez de forma definitiva. Aunque también lo parecía en enero, cuando el Bournemouth tenía alrededor de 25 millones de euros preparados, pero no tuvo la paciencia para esperar a que Nico se recuperara de una lesión muscular, así que volvió al Submarino, donde los percances de Gerard Moreno o José Luis Morales le dieron una oportunidad que no esperaba... y, ahí, el León de Teranga no ha hecho más que rugir y rugir.

Son ocho tantos y dos pases de gol en las últimas seis jornadas, en las que ha marcado siempre a excepción de hace dos, aunque en Girona cambió los remates a las redes por las asistencias, para un total de 11 dianas. Muy por encima de su registro la pasada campaña con el filial (siete en Primera Federación, aunque ya fue fundamental en los play-off que devolvieron al B al fútbol profesional).

Jackson pudo dejar el Villarreal en enero por esos 25 kilos, 10 por debajo de una cláusula que ahora nadie duda en que se abonaría por completo. Hace tiempo que el club amarillo, atisbando la explosión, trató de mejorarle y ampliarle el contrato, pero el jugador anda seducido por las libras esterlinas de la Premier, donde parece que está su destino, con propuestas que, en el peor de los casos, cuadriplicarían su salario actual.

El Villarreal tiene un mes para hacerle cambiar de opinión, aunque parece tan difícil, que el entrenador Quique Setién, a la conclusión del partido ante el Cádiz (doblete y nueva exhibición del senegalés), verbalizaba lo que se piensa de puertas para adentro: que a Nico Jackson solo le quedan dos encuentros más como groguet... Y, después, dejará 35 millones de euros en las arcas, que también ingresarán los 12 millones de su compatriota Boulaye Dia (la Salernitana ejercerá la opción de compra), al igual que hará también el Mallorca por el centrocampista Manu Morlanes (alrededor de cuatro kilos más).

Brebeton Díaz, por Vila-real

Un Jackson que difícilmente será compañero de Ben Brereton Díaz, el punta anglochileno de 24 años que tras acabar la temporada (y su etapa) en el Blackburn Rovers (Championship), estuvo el miércoles en La Cerámica para terminar de cerrar su fichaje para las cuatro próxima temporadas, además de conocer el club, instalaciones, ciudad... de primera mano (llega a coste cero).