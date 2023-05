La previa | El Villarreal visita Vallecas con la idea de meterle más presión a la Real Sociedad

Cuando el objetivo final no depende de ti, solo queda cumplir con tu parte del plan y esperar. Y eso es lo que va a hacer esta tarde el Villarreal CF. Como lleva explicando Quique Setién durante las últimas seis jornadas, el Submarino solo piensa en no fallar de aquí a final de temporada. "Solo me centro en lo que depende de nosotros, a partir de ahí, veremos donde estamos", arguye. Por ello, la misión de hoy en el Estadio de Vallecas (19.00 horas) es ganar al Rayo Vallecano en la penúltima jornada liguera, con horario unificado, y ver qué sucede en el Civitas Metropolitano, esperando un tropiezo de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid.

Los amarillos viajan a Vallecas con la intención de seguir en la lucha por una plaza de Liga de Campeones, una opción complicada ya que no depende de ellos, pues se encuentran a cinco puntos de la Real Sociedad con seis en juego, pero en el seno del conjunto groguet se aferran al calendario, ya que los vascos tienen dos rivales complicados, el Atlético, hoy a domicilio, y el Sevilla en cada. De hecho, para entrar en la próxima Champions League, el Villarreal, con la quinta plaza ya asegurada, debe ganar los dos partidos que quedan y que la Real no sume más de un punto en las dos jornadas que falta. Aferrados a la racha El combinado de Setién se aferra a su buen momento y espera prolongar la buena racha de resultados que llevan. Los amarillos suman dieciséis de los últimos dieciocho puntos, mostrando un alto nivel de juego, inmerso en una de las mejores dinámicas de la temporada. Para ello, ha sido fundamental la aportación del delantero internacional senegalés Nicolas Jackson, autor de ocho goles y dos asistencias en los últimos seis partidos. El técnico cántabro del Submarino quiere aprovechar el momento del ariete africano, así como el mayor rodaje de dos de los cracks del equipo como son Gerard Moreno y Gio Lo Celso, que ya fueron titulares ante el Cádiz. En el capítulo de bajas siguen fuera de la dinámica de grupo los lesionados Francis Coquelin, Jose Luis Morales y Raúl Albiol, mientras que recupera al defensa argentino Juan Foyth y el centrocampista Étienne Capoue, que no estuvieron disponibles la pasada jornada, aunque en el caso del zaguero sí se sentó en el banquillo. La idea de Setién, al igual que hizo frente al conjunto gaditano el pasado miércoles, es la de modificar algunas posiciones, aunque no se prevé la revolución que se vio hace cuatro días en Vila-real. Por tanto, el equipo que buscará meterle presión a la Real Sociedad no diferirá del formado por Reina en la portería, una línea de cuatro en defensa formada por Juan Foyth, que recuperaría el puesto de lateral derecho, acompañado por Mandi y Pau, pareja de centrales consolidada en las últimas jornadas, y el regreso al once de Pedraza en la izquierda. Por delante, Parejo llevará la manija del equipo, acompañado probablemente por Lo Celso y Álaex Baena o Capoue. Mientras que en punta de ataque, Gerard Moreno volvería a la derecha, Yeremy o Chukwueze en el otro extremo --si jugara el nigeriano, éste partiría por derecha y Gerard por izquierda-- y en el puesto de ‘9’ el León Nico Jackson para hacer temblar Vallecas.