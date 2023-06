Gerard Moreno no está teniendo una temporada fácil y ya van dos seguidas. Las lesiones se han entrometido en la carrera en su 'prime', cuando venía de firmar 30 goles, estar nominado para el balón de oro y ganar la Europa League siendo el jugador franquicia del Submarino. Quiere volver a su mejor versión y sabe que para ello debe dejar atrás los malditos problemas musculares: "Está claro que individualmente me han lastrado una vez más las lesiones musculares pero sigo trabajando para estar a mi mejor nivel, sobre todo físicamente, porque es lo que me está costando", apuntó.

Pese al calvario, Gerard es positivo: "Lo que me da optimismo es la confianza que tiene la gente en mí. Es lo que me hace trabajar y machacarme para intentar dar mi máximo, que siempre lo intento. Es verdad que luego me encuentro bien en el campo pero me gustaría encontrarme bien toda la temporada".

Además, reconoció que está trabajando y cambiando rutinas para atajar el problema de una vez por todas: "Estoy trabajando dos años con eso, cambiando muchas cosas, aún parece que no he encontrado la tecla, pero estoy seguro de que la encontraré y que estaré bien físicamente que es lo que más me preocupa ahora mismo porque la confianza que tengo de club, compañeros y afición hace que juegue suelto".

A nivel mental

Un tipo de lesión, que no es grave, pero que va haciendo mella, sobre todo en lo mental, como relata el propio Gerard: "La verdad que pasa factura. Es duro, juegas durante un tiempo y vuelves a caer. Son pequeñas lesiones pero que te van lastrando durante la temporada. Quieres estar bien y ayudar al equipo y te pasas muchos partidos fuera donde sufres. Siempre intentamos aportar lo máximo pero sigo trabajando para encontrar el problema que de momento no lo he encontrado".

¡Gerard Moreno hace balance de la temporada y habla sobre la posibilidad de convertirse en el máximo goleador histórico del club! pic.twitter.com/KEcCJyQwZt — Villarreal CF (@VillarrealCF) 1 de junio de 2023

Valoración de la temporada

El delantero de Santa Perpetua de Moguda también analizó la actualidad amarilla: "Creo que ha sido una buena temporada colectivamente, al final hemos conseguido el objetivo de estar en Europa el año que viene, es verdad que en la Conference teníamos expectativas pero creo que en la liga lo hemos hecho bien", apuntó. "Al final hemos quedado quintos, es verdad que en Europa no hemos estado a la altura porque nos hemos quedado muy pronto fuera en una competición donde teníamos puestas muchas expectativas. En Copa hicimos un gran partido ante el Madrid y seguiremos trabajando a tope para conseguir los objetivos. Ahora, el último partido, descansaremos y ya veremos los objetivos del próximo año".

Una posible marcha de Pau Torres

Gerard Moreno se mostró tajante y dijo que le gustaría que Pau Torres siguiera en el club: "Al final nosotros no sabemos nada, te puedo decir lo que me gustaría a mi, que es que se quedara. Al final depende de muchas partes y yo te puedo decir lo que siente el vestuario. Al final Pau es muy querido aquí por todos, es un chico del pueblo que ha subido desde abajo y se ha convertido en capitán de la primera plantilla y ha conseguido un título. Todo el mundo sabe lo que significa Pau y nos encantaría que siguiera.

Sobre una posible convocatoria

"Bueno vamos a ver, vamos a ver qué sale. A partir de ahí ya se verá, pero evidentemente uno siempre tiene ilusión por estar", dijo sobre la convocatoria de este viernes. Hay que recordar que en la anterior lista fue citado pero no fue por una lesión.

¿Máximo goleador histórico... ante el Atleti?

"Son objetivos personales que uno tiene siempre en mente, que son muy bonitos porque te da reconocimiento, pero a ver si acabamos bien la temporada en nuestro último partido ante nuestra gente y les hacemos que sea un buen partido, que disfruten y a ver si podemos acabar ganando".