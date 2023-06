Nicolas Jackson, autor del primer gol, y partícipe en el empate en el tiempo descuento ante el Atlético de Madrid, volvió a ser clave en otro partido en una recta final de temporada brillante en Liga.

«Satisfecho» con su rendimiento

El senegalés se mostró muy «satisfecho» por su espectacular nivel individual y sobre todo por ayudar a base de goles: «Estoy muy contento. Al final hemos conseguido el objetivo de Europa, una pena el empate», dijo sobre el resultado ante el conjunto rojiblanco. Además, felicitó a su compañero Jorge Pascual por su primer gol con el primer equipo: «Muy feliz por él, espero que aproveche sus oportunidades en el futuro. Está trabajando mucho y bien conmigo y con el resto de compañeros», indicó.

Balones fuera

Respecto a su futuro, no desveló si continuará o no en el Submarino: «Todavía soy jugador del Villarreal pero no voy a decir nada de este tema»; finalizando que está «muy feliz en el conjunto amarillo» y valorando la clasificación para la próxima Europa League. De esta forma, Jackson puso el broche a una temporada en la que ha ido claramente de menos a más, explotando en las últimas jornadas.