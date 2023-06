Junto al importante elenco de nueve internacionales que tiene en estos momentos el Villarreal CF, el club de la Plana Baixa puede presumir de contar en sus filas con todo un campeón del mundo. Es Andrés Ferrari, uruguayo de 20 años fichado por el Submarino el pasado mes de abril, procedente del Defensor Sporting Club de Montevideo. Una joven promesa llega a Vila-real.

El atacante, nacido en Sauce, que suele jugar de delantero centro, pero puede también ejercer de extremo abierto a banda o como segundo delantero.

El futbolista charrúa jugó cinco de los siete partidos de Uruguay en el pasado Mundial Sub-20 que terminó el pasado domingo en Argentina, tres de ellos como titular, disputando 28 minutos de la gran final. Fue titular los primeros partidos, marcando su único gol en el debut ante Irak, aunque en la tercera jornada sufrió un desgarro muscular en la tercera jornada, que le impidió disputar los octavos y los cuartos de final.

El uruguayo, que firmó hasta el 2028, será futbolista del filial de Segunda División del Submarino la próxima temporada.

Su trayectoria

Tras aterrizar en Defensor Sporting, a los 10 años, realizó un destacado recorrido en las inferiores. Con la generación del 2003 ganó tres campeonatos consecutivos: Sub 15 en 2018, Sub 16 en 2019 y Sub 17 en 2020.

Ese gran nivel lo llevó a debutar en el primer equipo en mayo de 2022. Máximo artillero de la Copa Uruguay, es un delantero completo con un arsenal de recursos que lo transforman en un jugador ideal para el fútbol moderno. En el año de debut, Ferrari jugó un total de 19 encuentros y anotó cinco goles. Una cifra muy sobresaliente para su juventud, lo que despertó el interés del Villarreal.

Un perfil interesante

El goleador cuenta con la capacidad para generarse sus propias situaciones de gol gracias a sus virtudes para desequilibrar en el uno contra uno, tiene sentido táctico y colectivo para asociarse con sus compañeros, buen manejo de la pelota para jugar por fuera del área y mucho gol. Es intuitivo, potente y combina cualidades físicas ideales. Activo en defensa, también es importante aportando en la recuperación por la presión que ejerce sobre los defensores rivales.