Migue Leal no seguirá en la cantera del Villarreal y emprenderá nuevos retos a partir de este verano, quién sabe si lo hará en el Andorra, club entrenado por Eder Sarabia y que le tiene en su agenda, al igual que al delatero Fer Niño. El lateral diestro, natural de Vila-real, se marcha como agente libre siendo el jugador con más temporadas de la historia en la cantera 'grogueta'.

El futbolista llegó a Miralcamp con seis años para empezar a defender la camiseta amarilla en el Mini D. Dos décadas después, Migue Leal, a sus 26 años, se despide siendo uno de los capitanes de un Villarreal B que ha conseguido la doble gesuta del ascenso a Segnda División y la posterior permanencia en la categoría de plata. El jugador más 'Leal' Nadie en la historia del Villarreal había defendido la camiseta de la cantera 'grogueta' durante tantas temporadas. Migue Leal salió cedido al Groningen una temporada y media campaña al Real Murcia, pero nunca había dejado de ser jugador del Villarreal. En la última edición de LaLiga SmartBank, el lateral ha disputado un total de 30 partidos, 25 de ellos como titular, y un total de 2.189 minutos, además de anotar un gol, su último tanto en el Mini Estadi. Su salida del club era un secreto a voces. A sus 26 años le toca emprender nuevos retos. Además, su salida coincide con el anuncio del fichaje del lateral diestro bacerlonés, Adrià Altimira, procedente del Andorra.