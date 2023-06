Un sueño para los 240 jóvenes que disputarán el torneo. La 30ª edición LaLiga Promises celebró ayer su ceremonia de apertura ante las mil aficionados en el Estadio de la Cerámica, donde durante viernes, sábado y domingo se disputará la 30ª edición de la mejor competición de fútbol base nacional organizado por LaLiga en colaboración con el Villarreal CF y la Fundación José Ramón de la Morena.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, de LaLiga, Javier Tebas, José Ramón de la Morena y el exseleccionador Vicente del Bosque, estuvieron presentes en la espectacular ceremonia junto a los pequeños jugadores que, repartidos en los 20 equipos distintos de la categoría sub-12, pelearán en el feudo amarillo por ser los campeones.

Y llegó el momento más esperado. Sonó el himno y los equipos salían junto a su leyenda. Santi Cazorla, que volverá a enfundarse la elástica grogueta para jugar el torneo con el Alevín A amarillo a raíz de la novedosa iniciativa con motivo del 30º aniversario, estuvo en la que durante tantos años fue su casa para disfrutar de la increíble ceremonia.

Tebas elogia al Villarreal

El presidente de LaLiga valoró la apuesta del Villarreal por este torneo: "Hace cuatro días cerramos la quinta temporada de LaLiga Genuine y hoy (ayer), hacemos la apertura de LaLiga Promises en Vila-real. Agradecer a sus ciudadanos y a Fernando Roig, el fútbol necesita gente con su fuerza", apostilló. Respecto a la posible sanción al Barcelona sin jugar la Champions, no se mojó: «No tengo ni idea, no tengo ni idea, esa no es mi casa y no puedo saber hacia donde van las cosas».

Además, Tebas subrayó la importancia que supone este torneo para el futuro de los jugadores que lo disputan: «LaLiga Promises sirve de escaparate para ver a las futuras estrellas de nuestro fútbol como Andrés Iniesta, Fernando Torres, Iago Aspas o Pau Torres, que un día disputaron este torneo» y añadió que jugar en el Estadio de la Cerámica «una experiencia increíble para los chicos».

Roig, orgulloso

Fernando Roig se mostró feliz por albergar la novena edición de un torneo referente a nivel nacional: "Es un orgullo acoger desde el 2015 LaLiga Promises, ya que somos un club de cantera y estamos encantados de participar en una competición donde se ven a las estrellas del futuro", apuntó. «Esta edición es muy especial porque se cumplen 30 años y es el centenario de nuestro club. Además, se celebra en este precioso estadio remodelado. Creo que será un éxito y la afición se lo pasará en grande. Habrá un ambientazo», expresó.

Qué ruede el balón

La competición arranca hoy con la disputa de la fase de grupos que se prolongará hasta el sábado, siendo las finales el domingo 18 de junio a las 10.00 horas y la final a las 13.00 horas. El Villarreal debuta hoy a las 10.00 ante el Girona y las 12.00 jugará ante el Athletic Club, mientras que mañana cerrará la primera fase mañana ante el Almería (10.00) y ante el Real Madrid (13.00).

Partidos televisados

Los partidos se podrán ver en directo en Gol Play, DAZN, Movistar+ y la OTT LaLigaSportsTV y en LaLigaTV Bar. También, a nivel digital, los partidos se emitirán en los canales oficiales de LaLiga en YouTube, Twitch y Facebook. ¡Todo listo para que ruede el balón!