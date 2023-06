Es una leyenda del Submarino, un futbolista que ha vivido los momentos más espectaculares de la historia del club y de la selección española. Santi Cazorla ha sido el embajador amarillo en el equipo alevín que ha defendido al Villarreal CF en LaLiga Promises, torneo nacional que concluyó ayer.

El asturiano disfrutó en dicha competición que se realizó durante tres días en el Estadio de la Cerámica con los más pequeños, donde tuvo tiempo para tratar su presente y futuro inmediato.

Villarreal, Recre...

El talentoso centrocampista termina contrato con el Al-Sadd el próximo 30 de junio, irá a Qatar y se reunirá con su club para zanjar su vinculación con la entidad de Doha. Pero Cazorla, como suele decirse, se dejó querer por el Villarreal, destacando que le tiene un cariño especial e incluso destacó el ascenso del Recreativo de Huelva, pero parece que su futuro está lejos de dichas posibilidades por varios motivos.

No cuelga las botas

Lo que tiene claro Cazorla es que no cuelga las botas. "Quiero seguir jugando un año más. Tengo unos pequeños dolores de pubis que estoy curándome, pero de cabeza y físico sigo disfrutando así que intentaré jugar un año más", explicó sobre el césped de La Cerámica.

Sobre su futuro, fue sincero. "No sé todavía, acabo contrato el día 30. Tengo que reunirme allí a ver qué quieren, ver las opciones, hablar con la familia", dijo, analizando la opción del Villarreal: "Siendo realistas, es difícil. Ya me fui, tienen un equipo armado. Por ilusión y lo que siento sería espectacular, pero hay que ser realistas. Aquí han hecho bastante por mí y no tienen que hacer más".

Incluso se le habló de volver al Recreativo de Huelva, destacando que le tiene un cariño especial pero no parece valorar esa opción: "Fue un año trascendente para mí, me dieron confianza, hacerme más futbolista. Le tengo un cariño especial, muy contento por el ascenso, es muy merecido. Ojalá ir por allí pronto, ojalá sigan consiguiendo éxitos y verlos lo más pronto posible", finalizó.